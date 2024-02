SEVERNA MAKEDONIJA U TEŠKOM PROBLEMU: Ne mogu da pređu granicu, a novi pasoš neće dobiti mesecima?

U ponoć 12. februara u Severnoj Makedoniji istekao je prelazni rok od pet godina, odnosno odredba Prespanskog sporazuma, prema kojoj prestaju da važe putne isprave i dokumenti za međunarodnu upotrebu koji sadrže stari naziv države - Republika Makedonija. Tada je za mnoge Makedonce krenuo pravi pakao.

Naime, već tog dana su im grčki graničari zabranili ulaz u zemlju ukoliko nemaju adekvatne isprave, a problema je bilo i na granici sa Bugarskom. U Albaniju su i dalje ulazili bez problema, ali sve je manje država koje će pustiti da uđu na njihovu teritoriju ukoliko nemaju novi pasoš. I upravu tu izgleda kreće najveća muka.

Kako pišu lokalni mediji, gotovo je nemoguće zakazati termin za izdavanje novog putnog dokumenta, a oni koji su čak i uspeli da prođu kroz proceduru pasoš na kraju nisu mogli da preuzmu iz raznoraznih razloga.

"Nema datuma, ali nema ni formulara za pasoše, a u MUP-u se vodi interna istraga jer najavljenih 400.000 nije stiglo zbog promene ugovora sa firmom koja ih dostavlja. Na servis za elektronsko zakazivanje rada građani ukazuju, a telefoni su stalno zauzeti i teško je doći do operatera. Upornost se retko isplati, a građani rade od zore do sumraka da bi prošli samo prvi korak: zakazivanje termina", navodi Skopje 1, pokušavajući da dočara muke Makedonaca da dođu do novih pasoša.

Kako ističu, pozivajući se na svedočenja građana, broj 071 929 292 trebalo bi zvati više od 200 puta, ali i to može biti uzalud. Ističu da su linije uglavnom blokirane, te da, kada se i javi operater, termin može da se dobije tek za letnje mesece. Za hitan postupak potrebno je i do mesec dana za fotografisanje, a tek onda kreće izrada pasoša.

Kažu i da su na problem naišli građani koji su još prošle godine odradili sve što je bilo neophodno za izdavanje novih dokumenata.

"Građani koji su se fotografisali krajem decembra, i za pasoš i za vozačku dozvolu, još uvek ne mogu da dobiju dokumenta. Oni svedoče da kada su bili na mestu preuzimanja posle 15 radnih dana, njihova dokumenta nisu bila tamo. Prvi izgovor je bio da nisu proizvedeni, zatim im je rečeno da su poslati na kućnu adresu. I dok se odgovornost prebacuje, isporuke nema", piše Skopje1.

Naravno, kao i svuda, i Makedonci traže načine da hitno dobiju pasoše zbog neodložnih obaveza u inostranstvu.

Od 400.000 prvobitno naručenih obrazaca za pasoše, sredinom februara, stiglo je samo 20.000 obrazaca. Unutrašnja kontrola sada navodno istražuje ko je i zašto u decembru promenio određeni akt, kako bi dobavljač imao mogućnost da isporučuje manje obrazaca.

"Povodom ugovora o otkupu putnih isprava, obaveštavamo vas da je za njega otvoren postupak kod Odeljenja za unutrašnju kontrolu, krivične istrage i profesionalne standarde", saopštio je MUP.

