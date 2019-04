VATERPOLISTA SAVA RANĐELOVIĆ PODRŽAO KAMPANJU RAK JE IZLEČIV I DODELIO MEDALJE NAJBRŽIM MARATONCIMA

Beograd, 14. april 2019 – Sava Ranđelović, vaterpolo reprezentativac i jedan od promotera UNIQA osiguranja, danas je na poziv ove kompanije uručio pehare najbržim trkačima, ali i pružio podršku kampanji Rak je izlečiv na 32. Beogradskom maratonu.



Aktuelni olimpijski i evropski šampion priključio se zaposlenima UNIQA osiguranja i članovima njihovih porodica na

Trci zadovoljstva, jer je ova kompanija odlučila da za svaki kilometar koji pređu zajedno donira jedan evro za nabavku magnetne rezonance za Klinički centar Srbije.

foto: Promo

„Put od starta do cilja najlakše se savladava kad je popločan nečim u šta verujete. Mi smo danas zajedno prešli pet kilometara dugu trasu bez napora – znajući da je svaki korak koji napravimo, korak ka nabavci neophodne dijagnostike za Klinički centar koji zbrine najviše pacijenata u toku godine. Cilj nam ovoga puta nije bio samo da prođemo kroz pobedničku kapiju na Terazijama, već da se okupimo u što većem broju i zaplavimo trasu našim UNIQA bojama“, rekao je naš vaterpolo reprezentativac.

foto: Promo

Po završetku Trke zadovoljstva, Ranđelović je dočekao najbrže trkače na cilju na Terazijama. Za njega je, kako kaže, bilo posebno iskustvo da nakon godina sportske karijere po prvi put on uruči pehare i to šampionima koji su nadljudskom istrajnošću uspeli prvi da stignu do cilja.

foto: Promo

„U sportu, kao i u životu najveće pobede se dobijaju srcem. Maraton je svojevrstan trijumf volje, gde pored fizičke spremnosti veliku ulogu igra i mentalna snaga. Na trasi dugoj 42 kilometra presudni su motivacija i dobar ritam. Zbog toga sam oduševljen organizacijom i UNIQA muzička avenijom čiji se punktovi nalaze na ključnim mestima – tako da trkačima daju najbolji vetar u leđa onda kada im je najpotrebniji - na najkritičnijim tačkama deonice. Zadovoljstvo mi je što sam danas učestvovao u Maratonu u najboljem mogućem društvu, i što smo svi zajedno pokazali da možemo

da se borimo za humanost, ali i da brinemo o svom zdravlju. Sport i fizička aktivnost, koji su suština ove manifestacije, jedan su od najznačajnijih vidova preventive i moćno oružje u borbi protiv bolesti“, dodao je Ranđelović.

foto: Promo

UNIQA je šestu godinu zaredom zvanično osiguranje Beogradskog maratona, kao i organizator tradicionalne Muzičke avenije, koja je ove godine uz trubače, bubnjare i dj-eve dobila jedinstveno pojačanje – ulične svirače. Pored punktova na potezu od Londona do Brankovog mosta, muzički maraton obogaćen je sa tri nove muzičke stanice – na Cvetnom Trgu, Mostu na Adi i u Bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu.

