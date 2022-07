NOVAKU OSTALO JOŠ 4 GODINE?! Stručnjaci za Kurir TV šokirali: Đoković sigurno ne igra na US Openu ALI ĆE IGRATI DUŽE OD NADALA

Treći igrač sveta je u finalu turnira u Londonu pobedio Nika Krijosa 4:6, 6:3, 6:4 i 7:6 (3) za tri časa i dva minuta igre i po sedmi put podigao trofej najprestižnijeg turnira na svetu. Novak Đoković odigrao je 32. Gren slem finale u karijeri, što nikome pre njega nije pošlo za rukom, osvojio je 21. trofej, a neverovatan je i podatak da je na Vimbldonu u seriji od 28 pobeda.

Teniski trener Dejan Kojić tvrdi da Novak zasigurno neće igrati na US Openu.

- Novak Đoković po sadašnjim zakonima koje vladaju u Americi ne može da uđe u državu, a samim tim i da se takmiči na US Openu. Postoji i ono medicinsko izuzeće gde je on izjavio da ga ovaj put neće tražiti. Mislim da je to pametna odluka da ne dolazi u te neprijatne situacije. Jer bi oni jedva dočekali to da ga još više diskredituju i destabilizuju. Samim tim pitanje je šta će sledeče igrati. što se Grend slemova tiče on je za ovu godinu završio. To je 99% da neće igrati US Open - istakao je Kojić.

foto: Kurir Televizija

Dodao je svetu krivo što je Đoković Srbin i svetski broj jedan, pa ga zato i sputava.

- Smatram da je Americi, Australiji, pa i celom svetu krivo što je Novak Đoković Srbin i svetski broj 1, a i sa tim obara sve rekorde. Mi smo jedna zemlja od 7 ipo miliona stanovnika, a imamo 5 igrača u top 100 na svetu - istakao je Kojić.

Opšte je poznata stvar da je otac Novaka Đokovića odbio da Novak bude otkupljen od Srbije i kupljen za Veliku Britaniju, a teniski trener Dejan Vukojičić dotakao se ove informacije.

foto: Kurir Televizija

- Oni nisu pristali da budu deo te igre i državljani Velike Britanije. Veliki novac je ponuđen, ali oni su hteli da Novak zastupa svoju zemlju gde god igra. Razlika između nas i Britanaca je što mi imamo tu jednu sportsku kulturu. Tenis jeste kod nas mali sport, ali se kultura ekipnih sportova prelila i na tenis i na druge individualne sportove i to je rezultiralo ovim rezultatima - rekao je Vukojičić.

Vukojičić se nakon toga osvrnuo i na sam sport u Srbiji, ali i to zašto se razlikujemo od ostatka sveta.

- Stvar je genetike. Mi smo u prirodi ljudi koji su borbeni, ne odustajemo i koji želimo da postignemo velike rezultate. Sa druge strane kada uložite veliki trud, ne moguće je da vam se to ne vrati. Sport je u našoj krvi. Sport je za nas prostor gde ćemo neke male političke poraze da zamenimo sportskim pobedama i da stavimo svima do znanja. Da smo mi jedna mala prkosna nacija i da svi moraju da vode računa da smo mi tu i da smo spremni da se borimo za naše ideale - rekao je Vukojičić.

Kojić smatra da je tenis jedna velika mentalna igra gde Đoković ima veliku prednost.

- Ovaj sport je jedna mentalna igra. Svaki od tih igrača u top 100 možda i jače udara bekend i forhend od Đokovića. Međutim kada dođe 5 prema 5 ili 6 prema 6, tada Novak kreće da igra svoju igru potpuno smiren. Smatram da Novak uvek ima plan i kada ide i kada ne ide - rekao je Kojić.

foto: Kurir Televizija

Voditeljku i autorku emisije Jelena Pejović interesovalo je šta teniski trener misli o čuvenoj teniskoj trojici.

- Rodžer Federer je najavio da će se oprostiti u svom rodnom gradu Bazelu negde oko Novembra. Tako da smatram da je Federer završio što se tiče te čuvene trke za najboljeg na svetu. Nadal ima šanse samim Novakovim gestom što se nije vakcinisao. Najbitnija stavka su Grend slemovi i mislim da Novak kako zna i ume mora da uradi. Đoković će igrati duže nego Nadal. Telo mu je bolje nego Nadalu. Novak ima još po mojoj proceni negde oko 3 do 4 godine da igra na ovom nivou lagano sa ovim klincima što dolaze. Oni su 2 ili 3 nivoa ispod njega jer ne mogu da dostignu tu mentalnu snagu koju su ova trojica imali - rekao je Kojić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Jelena Krunić došla da podrži Novaka