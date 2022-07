KIRJOS NE DOLAZI NA SLAVLJE U SRBIJU! Novak se našalio, a potom pričao o Miku Džegeru!

Mir, spokojnost, veselje i brojni nezaboravni momenti ostaju u sećanju u ovom smislu sa Vimbldona 2022. Koliko Novaku znači kada je porodica u stanju da ga prati na turnirima?

„To je nešto što mi izuzetno puno znači, i ja sam izuzetno zahvalan svojoj ženi i deci što svoje vreme provode sa mnom – jer to ne moraju. Svako ima svoj život – i, naravno, mi jesmo porodica i očekuje se da budemo zajedno – ja to ne uzimam „zdravo za gotovo“. Cenim i poštujem to što smo zajedno, i puno mi znači svako jutro koje se budimo zajedno i veče kada idemo na počinak zajedno. Svaki dragoceni momenat vremena provedenog sa porodicom meni uliva još snage, strasti i energije da nastavim da radim ovo što radim. Stvari bi bile mnogo drugačije da nemam takvu podršku mojih najbližih ljudi u životu. Sa njihovom podrškom ja osećam da imam tu platformu – odskočnu dasku – zahvaljujući kojoj mogu da nastavim da igram profesionalni tenis.“

foto: Profimedia

“Ovo je sada zvanično – bratska romansa (“bromance” eng., prim. aut.)!”” rekao je duhovito Novak Đoković pred publikom tokom obraćanja zahvalnosti po osvojenom trofeju, misleći na njegov novopečeni dobar odnos sa Nikom Kirijosom. Kako su stvari između njih krenule – interesovalo nas je da li je Novak razmišljao da pozove Kirijosa na slavlje povodom osvajanja Vimbldona kod njega, u Srbiju?

„Na slavu?“ našalio se Novak, te nastavio:“Pa dobro, bilo bi malo deplasirano da ga zovem na slavlje u Srbiju, ali mi je drago što je naš odnos poprimio pozitivnu notu u poslednjih nekoliko meseci. On je bio jedan od igrača koji me je najviše kritikovao u poslednjih 5 godina – i sve to dobro znamo; a opet, u momentu kada je bilo najbitnije i kada mi je bila potrebna podrška od mojih kolega – on je bio jedan od retkih koji je to uradio javno, i to kao Australijanac – u njegovoj zemlji. To je nešto što izuzetno poštujem i cenim. Njega sam uvek poštovao, a pogotovo njegovu igru i kvalitet tenisa, i mislim da svi mi koji igramo tenis znamo koliko on može da bude nezgodan. Posmatrajući njegovu igru i talenat, jasno je da on zaslužuje da se nađe u završnoj fazi Grend Slemova, tako da je sada samo pitanje koliko će on da posloži neke stvari u mentalnom i emotivnom smislu kako bi češće dolazio do prilike da se bori za trofeje na Grend Slemovima.

foto: Profimedia

Tokom proslave platinastog jubileja Britanske kraljice pre nekoliko meseci, jedan od glavnih događaja je bio koncert vremešnih Roling Stounsa u Hajd Parku – predvođenih neuništivim Mikom Džegerom. Interesovalo nas je da li bi Novak voleo da i njegova karijera traje koliko i Mikova – i kako gleda na temu njenog daljeg toka?

„Nadam se da dužina moje karijere može da „dobaci“ do pola one koju Mik Džeger ima, jer je teško očekivati da sa 78 godina mogu da igram tenis. Naravno, mogao bih da sviram i pevam do tog doba – ali ne i da igram. I pored toga, nemam vremenski limit u pogledu toga koliko ću profesionalno igrati tenis, ne želim da ga imam – i ne želim da mi iko to nameće. To svi u mom timu znaju, to je jedna zabranjena tema da mene neko pita koliko ću još da igram ili da mi neko nameće svoje mišljenje. Prosto, želim da budem ostavljen da sam to uredim na način na koji mislim da treba da bude. A sigurno je da bi trebalo još da traje – pogotovo ako sam u stanju da osvajam Grend Slemove““, jasan je Novak za kraj druženja sa srpskim medijima na Vimbldonu po ovom delikatnom pitanju.

Vuk Brajović / Kurir sport