DEO PORODICE! Istorija FK "Radnički" iz Sremske Mitrovice: Za klub su posebno vezani oni koji su uz njegov teren odrastali

Istorija Fudbalskog kluba “Radnički” iz Sremske Mitrovice je čudna i zanimljiva, a obeležila je i istoriju ovog grada na Savi. Za klub su posebno vezani oni koji su potekli iz kraja poznatog kao Hesna, Crvena česma, Dudara, Stari most, koji su uz klub i njegov teren odrastali i koji su postojanje tog kluba u svom kraju shvatali kao deo svoje porodice.

Godine su prolazile, generacije su se smenjivale, a snovi i ciljevi su bili veliki. O tome govori advokat Dragoljub Lončarević Flok, koji je u tri navrata bio predsednik FK “Radnički”.

“Ta tri perioda kada sam upravljao poistovećuju se zapravo sa radom koji je privukao jedan dobar broj sportskih radnika, koji i kada su tu i kada nisu doživaljavaju klub kao svoj. Ciljevi su bili prilično nedostižni, ali su bili veliki i nije ih bilo moguće ostvariti bez ljubavi prema klubu. Naša ideja u momentu kada smo došli u klub je bila prilično utopistička za većinu onih koji su je znali, i jednostavno ta ideja kod ljudi nije nailazila na odobranja iz jednostavnog razloga. Dve stvari su bile ključne, da klub postane gradski fudbalski klub, što je u tom momentu zaista bilo nedostižno, imaju u vidu sve okolnosti u kojima se država nalazila, a druga je bila više na ivici onoga što je sad, a to je da bi bilo dobro da do sto godina postojanja kluba klub bude tada se to govorilo u državnom rangu takmičenja”, kaže gospodin Lončarević za Sremska Mitrovica živi.

Lončarević kaže da je gotovo na nivou anegdote kako su došli do prostora za pomoćni teren kako bi ostali u takmičenju, jer su za te potrebe morali da uklone staru industrijsku prugu koja je prolazila po sredini tog terena. Na početku tekuće sezone “Radnički” je ostvario jedan od svojih najvećih uspeha izbacivši “Partizan” iz Kupa Srbije, čime su zauzeli visoko četvrto mesto na tabeli Prve lige Srbije. U nastavku sezone očekuje ih i susret sa “Crvenom zvezdom”, a u Sremskoj Mitrovici očekuju da će se snaga “Radničkog” videti i na tom meču, a Lončarević kao poznati Zvezdaš otkriva za koga će navijati na tom meču.

“To je dugo vremena jednostavno bio sastavni deo moje porodice i dan danas je. ali na način da ja sad kao neko ko je dao sve od sebe ipak sa zadovoljstvo to gledam sa strane. Pošto sam ja Zvezdaš, doći ću na utakmicu protiv “Zvezde” ali ću navijati za “Radnički” i neka me niko ne pita zašto je to tako i to je prirodno”, zaključuje Dragoljub Lonačarević za Sremska Mitrovica živi.

