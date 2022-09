SVI SMO MI KURIDŽA! Pojavio se u dresu novog ljubimca navijača i izazvao DELIRIJUM u Pragu: Svi pričamo o Jokiću, Miciću... ALI...

Marko Jagodić-Kuridža za kratko vreme postao je ljubimac publike u Pragu, a momak koji je pokrenuo čitavu histeriju oko 35-godišnjeg Dalmatinca je srpski navijač Bojan Kulić, koji utakmice Srbije prati u dresu Kuridže.

"Mi smo svi Kuridža! Čovek je trebalo da ostane u Beogradu, Bjelica je trebalo da igra umesto njega. On je sa punim srcem odigrao sve. Rešio sam da uzmem njegov dres. Kad sam došao ovde ispred hale u Prag svi su me pitali kako sam došao do dresa", kaže Bojan i otkriva da je skandiranje Marku krenulo sasvim spontano.

"Ovo moje društvo je spontano krenulo Jagodić-Kuridža, ljudi su to prihvatili, to se kao požar raširilo po tribinama",

foto: Kurir/Dejan Ignjatović

Bojan je odao priznanje igračima koji nisu u prvom planu, ali poštuju svoju ulogu, ostavljaju srce na terenu i bore se za tim do poslednjih atoma snage.

"Njemu hvala! Svi pričamo samo o našim najboljim igračima, o Jokiću, Miciću, Kaliniću... Ali hvala i njemu, kao i ostalim igračima! Svaka im čast! Šta god da uradimo - hvala im svima", rekao je Bojan.

01:30 Bojan Kulić - najverniji navijač Marka Jagodića-Kuridže

Specijalni izveštači iz Praga: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić