UŽIVO: SRBIJA - IZRAEL! Jokić sa druge planete, nemilice trpa Izrael

UŽIVO: Srbija - Izrael

17. minut - Serija Srbije 11:0 za samo dva i po minuta - 40:30.

16. minut - Uživanje je gledati Nikolu Jokića. Već je na 18 poena - 38:30.

16. minut - Lučić! Kapiten je na svom nivou. Pogađa za tri - 34:30.

15. minut - Micić je tu da vrati prednost Srbiji. Trojka za - 31:30.

foto: Starsport

14. minut - Delovalo je da će ovo biti lakši posao za Pešićeve izabranike. No, dobro, ne možemo da očekujemo svaki meč svih 40 minuta da blistamo - 28:30.

13. minut - Menko pogađa trojku i približava Izrael na samo poen minusa - 26:25.

Malo zanimljivosti sa tribina O2 arene:

12. minut - Upravo Lučić postiže prve poene za Srbiju u drugoj četvrtini - 26:22.

Dobro je! Lučić se vratio iz svlačionice posle 3-4 minuta i odmah je ušao u igru. Nije bilo prijatno videti da kapiten odlazi sa meča...

DRUGA ČETVRTINA

Problem: Kapiten Srbije Lučić morao je u svlačionicu! Nadamo se da nije u pitanju ništa ozbiljno...

foto: Starsport

Kraj prve četvrtine. Vodimo 24:18, moglo je da bude i ubedljivije, ali očigledna je razlika u klasi. Jokić je na 14 poena.

10. minut - Au, kakva četvrtina za Jokića. Sve mu polazi za rukom - 22:15.

9. minut - Odlična saradnja Gudurića i Jokića za nove poena NBA asa - 19:13.

8. minuta - Izraelci mogu samo faulom da zaustave Jokića. Centar Srbije precizan sa penala - 17:13.

6. minut - Avdija je bez dileme najveći problem za našu odbranu. Postigao je trojku, a potom zakucao i smanjio prednost Srbije - 15:13.

4. minut - Kontranapad je odličan! Nedović pogađa posle pasa Micića - 13:5.

3. minut - Jokićev prepoznatljiv dugačak pas, a Lučić u kontranpadu zakucava - 9:5.

3. minut - Avidija je odličan na drugoj strani. Prvo je iznudio faul u napadu, a potom i poentirao uz faul - 7:5.

2. minut - Micić pogađa dva bacanja, 5:0.

1. minut - Jokiiić! Kako je lepo kada ovako počnemo meč. Trojka najboljeg igrača sveta 3:0.

foto: Profimedia

PRVA ČETVRTINA

- Marinković ni danas nije u timu Srbije. To je poslednja informacija koja stiže iz Praga.

Dok čekamo da počne meč, pogledajte atmosferu ispred dvorane:

00:20 Skandiranje Jagodiću Kuridži i Šaljite rakiju

Nakon jučerašnje važne pobede, košarkaška reprezentacija Srbije večeras protiv Izraela igra četvrtu utakmicu u grupi D na Evropskom prvenstvu.

Posle pobeda nad Holandijom, Češkom i Finskom, izabranici selektora Srbije Svetislava Pešića žele da nastave niz pobeda, a protivnik će im biti ekipa Izraela.

Izraelci do sada imaju pozitivan učinak sa dve pobede i jednim porazom, pošto su pobedili Finsku nakon produžetka i Holandiju, a potom izgubili od ekipe Poljske.

U tri do sada odigrana kola na Evrobasketu, Srbija ima maksimalana učinak, a nakon jučerašnje pobede nad Finskom od 30 poena razlike, selektor Svetislav Pešić bio je i te kako zadovoljan.

- Bila je ovo izazovna utakmica. Mnogo pričamo i radimo na tome, svaki dan... Već sam ih ubio u pojam pričom o tome koliko je važna odbrana u tranziciji, Kalinić mi je svedok da jesam! (smeh) Pogotovo protiv ovakvih ekipa kao što je Finska, ili kada igramo protiv nekog za koga smo, sa pravom ili ne, proglašeni za favorite, pa onda oni igraju na kontre. A nas to najviše zanima. Ne mislim da ne treba ostale stvari da radimo, da razgovaramo s igračima, ali baza cele odbrane je upravo tranziciona defanziva - rekao je Pesić.

foto: Starsport

Selektor Srbije je govorio o i detaljima:

- Sve ostalo... znate i sami, iskusni su to igrači, znaju da pročitaju unapred šta protivnik želi, a kada i dobiju dobar skauting, onda je to još lakše. Ali, najvažnije je ono što smo večeras pokazali. Apsolutni pristup kakav treba da bude. Ne postoji Berlin (gde se igra nokaut faza Evrobasketa), samo postoji sledeća utakmica i drago mi je da smo to pokazali. Za svaku utakmicu se pripremamo punom snagom, kao da nam je poslednja. To je jako važno, iz dva razloga. Prvo, da se pobedi, naravno, a drugo, samo ako daš maksimum onda moći i da popraviš svoju individualnu formu, a i timsku formu da podižeš - istakao je Svetislav Pešić.

Specijalni izveštači iz Praga: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić