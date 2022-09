JARAMAZ PRED ITALIJU: Osećam da podižemo formu, jako je važno da se adaptiramo na koševe! VIDEO

Košarkaši Srbije doputovali su iz Praga u Berlin gde ih čeka nastavak borbe na Evropskom prvenstvu,a svi se nadamo i borba za zlatnu medalju.

Nije bilo mnogo odmora po košarkaše jer su brzo po sletanju u Nemačku, kratkom predahu u hotelu, odradili trening u hali gde će u nedelju od 18 sati igrati utakmicu protiv Italije.

Nakon treninga scvoje impresije izneo je plejmejker Bajerna Ognjen Jaramaz

" Uspeli smo da napravimo mali odmor posle tog leta koji je bio rano jutros, smestili smo se, sve je kako treba, odradili smo dobar trening. Bilo nam je omogućeno da sat vremena odradimo u sali, imaćemo još sutra da istreniramo i mislim da ćemo biti spremni za osminu finala" prvi su utisci Jarmaza

Grupna faza u Pragu odrađena je maksimalno

"Da, postoji zadovoljstvo, dobra je atmosfera, uradili smo jako dobar posao u prvoj fazi, tako da se to odražava i na atmosferu, sve je kako treba"

Prokomentarisao je i svoje igre

"Zadovoljan sam svojim učinkom i ulogom koju imam, zaista se trudim da doprinesem što je više moguće u tim okvirima u kojima mi je dato i omogućeno da igram, tako da prilično sam zadovoljan"

Govorio je i o narednom rivalu Italiji, koja je u poslednje vreme vrlo nezgodna za Orlove.

"Tek treba da spremamo, nismo imali vremena uopšte da ih analiziramo, nismo imali vremena zbog utakmica u grupnoj fazi, tako da nemam puno toga sad da kažem o njima. Očekujem dosta drugačiju utakmicu od one prijateljske u Hamburgu, nama je to bila mislim druga ili treća pripremna utakmica, tako da nismo bili u bogzna kakvoj formi, a nisu ni oni, tako da sada očekujem prilično tvrdu utakmicu"

Jaramaz je istakao da Orlovi što pre moraju da se adaptiraju na novu dvoranu

"Sutra najverovatnije nećemo moći da treniramo ovde. Vrlo je važno da se adaptiramo na koševe, eto nećemo imati tu mogućnost, na dan utakmice možda budemo imali trening. Još nisam siguran, tako da nemamo puno prostora da se navikavamo na halu, ali to nam je što nam je. Hala je fenomenalna, ovaj trening koliko nam bude doneo to nam je to"

Reprezentativac Srbije smatra da je najvažnija da ekipa napreduje iz dana u dan.

"Imam utisak da podižemo frmu iz utakmice u utakmicu, i samopouzdanje i formu, osećamo se na terenu prilično konforno, kad poredimo ovu poslednju sa prvom imam osećaj da postoji vidna razlika. Mislim da se mi međusobno bolje razumemo i da se sad osećamo konfornije i da imamo više poverenja jedni u druge", zaključio je Jaramaz

02:38 Ognjen Jaramaz posle prvog treninga u Berlinu

Specijalni izveštači iz Berlina: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić

Kurir sport