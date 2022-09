SRBIJA OVO SEBI NIJE SMELA DA DOZVOLI! Proslavljeni jugoslovenski as u šoku: Nije mi jasno, Srbi su uvek bili mentalno jaki!

Legendarni jugoslovenski košarkaški as Peter Vilfan analizirao je debakl Srbije na Evrobasketu.

Košarkaši Srbije doživeli su fijasko na startu nokaut faze Evropskog prvenstva. Orlovi su u osmini finala poraženi od Italijana rezultatom 94:86 i vraćaju se kući ranije nego što su svi očekivali.

Bivši reprezentativac Jugoslavije i dugogodišnji izveštač za slovenačku nacionalnu televiziju, Peter Vilfan, ne krije da je iznanađen ishodom utakmice Srbija - Italija.

"Gledao sam utakmicu i video ono što se dešava svaki put kada bolji tim dozvoli slabijem da igra. Uz dužno poštovanje i čestitke zbog pobede i 16 trojki, Italija je mnogo slabija ekipa od Srbije", kaže Vilfan u razgovoru za Mozzart Sport i dodaje:

"Ali, kada im 25-30 minuta dozvoliš da te prate, da im ne odmakneš uopšte, znaš šta te čeka u poslednjih deset minuta. Oni se opuste, počnu da ulazi ono što nikada u životu ne bi i desi se poraz Srbije".

Proslavljeni as ističe da Srbija nije smela ovako nešto sebi da dozvoli.

"Ovako iskusna ekipa, sa kvalitetnim i dugovečnim selektorom ovo sebi nije smela da dozvoli. Dve utakmice su ključne – osmina i četvrtfinale. Ako izgubiš u polufinalu imaš mogućnost za popravni, da uzmeš bronzu. Ovako, Srbija je završila mnogo pre vremena i jako sam iznenađen", iskren je Vilfan.

Posebno je iznanađen padom u poslednjoj deonici meča.

"Kako je Srbija pala na kraju treće i u poslednjoj četvrtini. Nije mi jasno, pa Srbi su uvek bili mentalno jaki. Zna se, ako je neko sposoban da se iščupa iz svih situacija, onda je to Srbija. U poslednjih deset minuta ove utakmice jasno se videlo da se neće završiti dobro po Srbiju", kaže Slovenac.

JOKIĆ NAJMANJE KRIV

Vilfan je istakao da je Nikola Jokić odradio svoj deo posla i da nema šta da mu se zameri.

"Očigledno su se svi samo na njega oslanjali. On nije ovoliko poena davao u prethodnim utakmicama, jednu je samo odigrao sa više minuta, uglavnom je to bilo manje što je normalno. Sada je odjednom sve zavisilo od njega, ostali su se povukli i nema više samopouzdanja ekipe. To se upravo desilo Srbiji. Zato je Jokić ponajmanje kriv za poraz. On je dao svoje, ali ne može sve, to niko ne može", zaključio je Vilfan.