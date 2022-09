HEJTERI, ĆUTITE Moka Slavnić poslao OŠTRU poruku kritičarima: Mali miševi, mislite da nešto znate -nikada nećete postati selektori

Proslavljeni srpski košarkaš i trener Zoran Slavnić komentarisao je neuspeh srpske košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

Popularni Moka započeo je razgovor za Kurir iznošenjem mišljenja o javnom obraćanju selektora Svetislava Pešića po završetku prvenstva, u kojem je selektor analizirao ostvarene rezultate.

"Svetislav Pešić, kao iskusni trener evropskog i svetskog glasa, kao i obično dao je izjavu posle ovog neuspeha na Evropskom prvenstvu, korektnu naravno, govoreći o teškom psiho-fizičkom stanju igrača, što je i prirodno da uradi, za razliku od nekih drugih, možda uspešnijih trenera, koji su napadali igrače nakon debakla koji su imali sa njima. Kada govorimo o široj slici, budućnosti i perspektivi koju imamo, nismo mogli da zamislimo, kako on reče, da će sve što je dobro urađeno biti bačeno u đubre u poslednjih 10 minuta utakmice sa Italijom. Ja, kao njegov ratni drug, imam drukčiju vrstu pristupa, kad se nešto tako završi da svi znaju ko je kriv, šta je kriv, gde je kriv. Naravno, u javnosti će se javiti razni stručnjaci, po meni mali miševi, da posle ovakvog rezultatskog neuspeha, pogotovo protiv Italije gde svi mi to nismo očekivali, da kritikuju pre svega Danilovića, savez, Pešića...", rekao je Slavnić.

foto: Starsport©

Bivši selektor reprezentacije Srbije ranije je upozoravao da su protivnici u grupi nešto slabiji i da treba biti oprezan.

"Drugi renomirani stručnjaci su posle prve faze govorili da su igrali briljantno, a ja sam posle svake utakmice govorio da igramo odlično, ali da ne zaboravimo da imamo slabe protivnike, i da kasnije moramo da obratimo pažnju na neke timove koji mogu da nam nanesu veliki bol u jednoj utakmici. Naravno, kada je došao red na Italiju i tu sam rekao da je Italija jedan tim koji je sposoban da ti nanese veliku štetu, što se već pokazalo pre dve godine. Međutim, da su ti stručnjaci rekli, izgubićemo od Italije, onda bi mi već pomislili da su vidoviti. Ne, oni su tu samo nešto naglasili, misleći da su izmislili toplu vodu. Pa svi su znali da će to biti teška utakmica".

Uporedio je sadašnju reprezentaciju sa A timom iz 2007. godine, kada je upravo on bio selektor.

"Ja, kao Pešićev prijatelj, iako to on nikad nije profesionalno vraćao, imam svoju filozofiju, i naravno da bih ja izabrao drukčiji tim, da bi drukčije igrali, a da li bi napravili bolji rezultat, to ne znam. Bio sam selektor 2007. godine, i tada je ostvaren još gori rezultat, ispali smo u grupi, ali niko nije otišao u zatvor, pa valjda ni ovog puta isto neće niko za to biti kažnjen. Međutim, ja sam imao devet debitanata i morao sam da podmladim ekipu. Znači, ova ekipa je bila iskusna, birana je i uz sve hendikepe zbog pojedinih igrača koji nisu igrali, kao Bjelica, Bogdanović i Nedović koji je bio povređen, a pre svega da sam ja selektor meni bi Boban Marjanović bio u postavi".

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Bilo je govora i o različitim stilovima košarke.

"Mi jesmo stara jugoslovenska škola, ali i stara jugoslovenska škola se razlikuje u filozofiji igre. Neki su bacali akcenat na odbranu. To su obično oni koji su u fazonu igraš odbranu onda si ozbiljan, u smislu da se iz dobre odbrane igra dobar napad. Ako tako gledamo, onda bi NBA bio zatvoren. Oni igraju na 115, 120, 130, 150 koševa. Ali nebitno, to je poenta lepote ovog sporta".

Saglasan je Moka sa konstatacijom da je greška napravljena na početku poslednje četvrtine utakmice protiv Italije.

"U kolektivnom sportu, kad se ne ostvari rezutat naravno da svi snose krivicu, ali ne podjednako. Svi su mu zamerali, tj. većina, koji su zaista dobronamerni, zašto nije počeo poslednju četvrtinu sa Jokićem i Micićem. I ja se sa tim slažem, ali kažem, on ima drukčiju filozofiju, i to što nisu napravili uspeh je mnogo manje važno on onoga što nam sledi. Da ne bude ludački pad iz koga četiri godine nećemo moći da se izvučemo".

foto: Profimedia

Za kraj je Slavnić imao šta da poruči i hejterima.

"Zatim hejteri, i dalje mislite, iako ste mali miševi a to vam niko nije rekao, da nešto znate. Kad budete rekli nešto unapred i to obrazložili zbog čega, onda ću ja moći da vam verujem. U suprotnom ćutite, jer tako nikada nećete postati selektori. Isto važi za pojedine TV komentatore, koji su bili samo košarkaši u pokušaju", zaključuje Moka razgovor za Kurir.

