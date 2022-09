SKANDALOZNE UVREDE TEOVOG BRATA I POZNATOG DOKTORA NA RAČUN PEŠIĆA: Srbija bruji o ovome šta su uradili! Ovo je DNO DNA (VIDEO)

Skandalozan snimak zapalio je društvene mreže.

U glavnim ulgama našli su se Jovan Teodosić, brat proslavljenog reprezentativca Miloša Teodosića, i bivši vlasnik Metalca doktor Boško Đukanović.

Na jednoj privatnoj proslavi Teodosić i Đukanović uživali su uz pesmu u kojoj je prostački izvređan selektor naše reprezentacije Svetislav Pešić.

Naime, pevač je za njihovu dušu otpevao "numeru" koja je zgrozila čitavu Srbiju:

"Svetislave, Svetislave, dođi nam do klupe. Da ti doktor i profesor stave ga u d*pe, Da ti doktor i profesor stave ga u d*pe. Sad u grobu, sad u grobu, prevrće se Duda. Svetislave, selektore, poližeš nam m*uda".

Teodosićev brat i doktor Đukanović očito su još uvek besni na selektora Pešića jer je odlučio da sa spiska reprezentacije precrta bivšeg kapitena.

Podsetimo, selektor Pešić samo je pet dana nakon starta priprema odlučio da skloni iz tima Teodosića.

Pešić je tvrdio da nije bilo nikakvih incidenata i kršenja discipline i da je tešku odluku doneo isključivo iz košarkaških razloga.

"Rekao sam mu da se okrećem igračima za koje mislim da mogu više da daju. Bilo je razmišljanje da on ostane u ekipi i bude "bek-ap" igrač, sa klupe... On to nikada nije bio u karijeri. A, iskreno sam i njemu rekao da imam boljih igrača za to u ekipi. Tim nije samo skup najboljih igrača, niti najkvalitetnijih pojedinaca. To je odluka koja je napravljena. On se zahvalio i ja sam se zahvalio. I to je to", rekao je nedavno Pešić.

