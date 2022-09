PEŠIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Ako misliš da si genije, onda si budala!

Duel Srbije i Finske u okviru 3. kola grupe D na Evrobasketu predvodiće sa klupe jedan od najstarijih i jedan od najmlađih selektora.

Sa jedne strane veoma iskusni i trofejni Svetislav Pešić, sa druge strane Lasi Tuovi, 35-godišnji strateg finskog košarkaškog tima.

Na konstataciju srpskih izveštača iz Praga, da je osvajao trofeje dok je Tuovi bio još dete, Pešić je odgovorio.

"Iskustvo nije kvalitet ako ne znaš da ga iskoristiš, to važi i za tebe, ti si iskusan u svom poslu, ali da li dovoljno to koristiš", obratio se Pešić direktno jednom srpskom novinaru, a zatim nastavio:

"Dobro je što dolaze mladi treneri i što su posvećeni i veoma dobro rade. To je i za nas dobro, jer i mi iskusniji od njih vidimo nešto što može da nam pomogne. Ako misliš sve da znaš, onda ništa ne znaš, ako misliš da si genije, onda si budala. U ovim godinama, nisam samo trener, ali držim i predavanja po svetu i srećem sve te trenere, i on je jedan od onih koji su bili na mojim predavanjima. Ali na tim trenerskim klinikama ne samo što oni uče od nas vetarana, blizu penzija a ja sam odavno u penziji, nego se i od njih može dosta naučiti. Jasno je da Tuovi drži sve pod kontrolom, on je izvanredan mladi trener", poručio je Pešić.

Specijalni izveštači iz Praga: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić