OBOŽAVA SRPSKU MUZIKU, CECU I ANU NIKOLIĆ, A SADA NAPADA ORLOVE: Pešić pred meč sa Finskom posebno izdvojio jednog igrača

Selektor Srbije Svetislav Pešić rekao je da je Finska, naredni rival Orlova na Evrobasketu, ekipa sa karakterom.

Srbija je u nedelju uveče odradila trening pred ovaj duel koji može da odredi vrh tabele grupe D u Pragu.

"Imali smo dobar trening, koji nam uvek fali kada su ovakvi turniri, jer se igra svaki dan. Prvenstvo Evrope traje dugo i važno je zadržati tenziju, ozbiljnost, pristup, i kao što smo rekli, mi smo za vreme boravka u Pragu u procesu unapređivanja timske i individualne forme. Ovaj trening je bio važan, naravno akcenat se daje da igramo protiv Finske, ali istovremeno koristimo i jedan veći deo treninga da unapređujemo našu igru, i sa aspekta odbrane i napada. Što se tiče Finske, vama je poznato da je poslednjih godina postala ozbiljna selekcija, oni su njihovi nacionalni junaci, prati ih publika, ne kažem da nas ne prate, nego da Finsku prate gde god se igra. Oni doživljavaju EP kao poseban izazov i to mi svi znamo".

Selektor Srbije je pun hvale na račun večerašnjeg rivala.

"Finska je ekipa sa pravim karakterom, ne samo fizičkim i kada je u pitanju borbenost, naravno da je to baza, ali su napredovali i tehnički i moralno veruju u trenera, u to što rade. Nije ni čudo što su prezentovali modernu košarku posle teškog poraza od Izraela. To je za njih bila jedna od najvažnijih utakmica u grupi, ali videli ste kako su se vratili sjajnom kolektivnom igrom. Odigrali su jednu od najboljih utakmica od svih reprezentacija koje su na prvenstvu, tu računam i ostale grupe".

Pešić je izdvojio jednog reprezentativca Finske.

"Očekuje nas tim bez velikih zvezda, izuzev Markanena i Salina. Salina moram da istaknem, ključ je njihove igre, veoma je iskusan, dugo godina je noseći igrač u španskoj ligi. Agresivni su u odbrani i kontranapadu, imaju samopouzdanje, ruka im je stalno u pravcu šuta. Samo jedan igrač nije šutirao u ove dve utakmice za tri poena, teško ih je braniti, jer imaju petice i četvorke koje rolaju ispod koša, izlaze na šut, tako da to je karakteristika Finske i videli smo koliko je bilo Poljacima teško da odbrane. Izrael i Finska su ekipe koje su za svakog protivnika neugodne, jer nemaju tačno određene pozicije – on je na poziciji centra, ovaj na poziciji četvorke, trojke… Ovde je sve razbacano da nekada ne znaš ko igra koju poziciju. To je problem u organizaciji odbrane i to isto važi za Izrael. Nekako mi je utisak da nam je uvek lakše protiv ekipa gde možemo lakše rešiti taj meč-ap, ovaj drži ovaj ovoga, to je ta pozicija. Moramo da odigramo dobru utakmicu da nam ne bi pobegli iz ruke", rekao je Pešić.

foto: @starsport

Salin je u periodu između 2010. i 2015. godine branio boje ljubljanske Olimpije, pa je imao priliku da se druži sa srpskim igračima.

"Naučio sam neke reči, ali bolje da ih ne govorim", rekao je uz osmeh Salin.

Jedan od najboljih igrača finske reprezentacije otkrio je da obožava srpsku muziku.

"Vrati mi se nesrećo, Ana Nikolić je dobra, prva pesma mi je 'Mišo moj'... Ceca je bila sjajna kada je bila u Ljubljani", rekao je Salin.

Specijalni izveštači iz Praga: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić