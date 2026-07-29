Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli će za protivnika imati Larn, a utakmica će početi u 20 časova.

Zvezda je u prvoj utakmici, prošlog utorka u Severnoj Irskoj, odradila ozbiljan posao pošto je na gostovanju pobedila rezultatom 4:0.

Meč na stadionu Rajko Mitić trebalo bi da predstavlja rutinu za srpskog šampiona koji je, već u prvoj utakmici gotovo obezbedio plasman u treće kolo i opravdao ulogu velikog favorita.