FK Crvena zvezda - Larn: 20.00
Fudbal
CRVENA ZVEZDA - LARN: Prva evropska utakmica na Marakani ove sezone! Gosti ispred sebe imaju NEMOGUĆU MISIJU, dok crveno-beli žele da overe TREĆE KOLO!
Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crveno-beli će za protivnika imati Larn, a utakmica će početi u 20 časova.
Zvezda je u prvoj utakmici, prošlog utorka u Severnoj Irskoj, odradila ozbiljan posao pošto je na gostovanju pobedila rezultatom 4:0.
Meč na stadionu Rajko Mitić trebalo bi da predstavlja rutinu za srpskog šampiona koji je, već u prvoj utakmici gotovo obezbedio plasman u treće kolo i opravdao ulogu velikog favorita.
Tekstualni prenos prve evropske utakmice na Marakani u novoj sezoni iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
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