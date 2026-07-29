Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
KVALIFIKACIJE
PRVA OVOSEZONSKA EVROPSKA UTAKMICA NA MARAKANI! Pred gostima nemoguća misija, Zvezda overava treće kolo! Evo gde možete da gledate revanš drugog kola
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Crveno-beli će za protivnika imati Larn, a utakmica će početi u 20 časova.
Zvezda je u prvoj utakmici, prošlog utorka u Severnoj Irskoj, odradila ozbiljan posao pošto je na gostovanju pobedila rezultatom 4:0.
Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com
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Meč na stadionu Rajko Mitić trebalo bi da predstavlja rutinu za srpskog šampiona koji je, već u prvoj utakmici gotovo obezbedio plasman u treće kolo i opravdao ulogu velikog favorita.
Tekstualni prenos prve evropske utakmice na Marakani u novoj sezoni iz minuta u minu moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
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