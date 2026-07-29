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Crveno-beli će za protivnika imati Larn, a utakmica će početi u 20 časova.

Zvezda je u prvoj utakmici, prošlog utorka u Severnoj Irskoj, odradila ozbiljan posao pošto je na gostovanju pobedila rezultatom 4:0.

Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Meč na stadionu Rajko Mitić trebalo bi da predstavlja rutinu za srpskog šampiona koji je, već u prvoj utakmici gotovo obezbedio plasman u treće kolo i opravdao ulogu velikog favorita.

Tekstualni prenos prve evropske utakmice na Marakani u novoj sezoni iz minuta u minu moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.  

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

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Bonus video:

01:51
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