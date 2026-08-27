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14:48

Potencijalni sastavi

PARTIZAN - HETAFE

Sudija: Urs Šnajder (Švajcarska)

PARTIZAN: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Samson - Baba, Vukotić - Sek, Miladinović, Traore - Že. Trener: Saša Ilić.

HETAFE: Soria - Sazonov, Đene, Romero - Garsija, Terats, Mangala, Franko, Mohika - Unal, Satriano. Trener: Hose Bordalas.