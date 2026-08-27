PARTIZAN - HETAFE 0:0 (prva utakmica 1:3)
Fudbal
PARTIZAN - HETAFE: Neka bude što biti ne može! Crno-beli, sada se pokažite!
Fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.
Španci su u prvoj utakmici slavili sa 3:1.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
14:48
Potencijalni sastavi
PARTIZAN - HETAFE
Sudija: Urs Šnajder (Švajcarska)
PARTIZAN: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Samson - Baba, Vukotić - Sek, Miladinović, Traore - Že. Trener: Saša Ilić.
HETAFE: Soria - Sazonov, Đene, Romero - Garsija, Terats, Mangala, Franko, Mohika - Unal, Satriano. Trener: Hose Bordalas.
Reaguj
Komentariši