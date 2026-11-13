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22:55

Gol koji je zaboleo Srbiju

Ne propustiteFudbalGOL KOJI JE ZABOLEO SRBIJU! Gruda ima albanske korene, ali je izabrao Nemačku i dao gol na Marakani! (VIDEO)
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22:34

89. minut - Novi crveni karton

I Živković je dobio drugi žuti karton zbog prigovora u 89. minutu.

Utakmica je produžena  za  četiri minuta.

22:28

83. minut - Finiš utakmice

Nemačka napada sa igračem više, Panceri žele i četvrti gol.

22:21

74. minut - Crveni karton

Dragojević koji je ušao u igru na poluvremenu je zbog neopreznog starta dobio crveni karton. Prethodno je usledila VAR provera.

22:17

71. minut - Odmah šansa

Centrirao je Živković, a Mitrović šutirao glavom sa pet metara. Ter Štegen krajnjim naporom brani

22:13

70. minut - Mitrović u igri

Vratio se Aleksandar Mitrović, menja Cvetkovića.

22:10

65 . minut - Poništen gol Nemačke

Kimih je postigao i četvrti gol za Pancere, ali srećom je Haverc bio u ofsajdu.

Prethodno je Lučić zamenio Dušana Tadića.

22:06

61. minut - Srbija se konačno probudila

Orlovi deluje mnogo  u drugom poluvreme, par opasnih situacija pred golom Nemačke.

22:02

56. minut - GOOL - 1:3 - Babić

Nakon skrađenog kornera Andrije Živkovića sa desne strane i odbitka, Babić je ubacio loptu u mrežu Ter Štegena.

Defanzivac Srbije tako se iskupio za postignuti autogol u 3. minutu.

21:59

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21:56

49. minut - GOL - 0:3 - Gruda

Brza kontra Nemačke, Gruda je sa svoje polovine prošao lagano kroz odbranu Orlova i rutinski matirao Vanju Milinkovića-Savića.

21:50

46. minut - Dvostruka izmena

Počelo je drugo poluvreme.

Dvostruka izmena kod Srbije. Umesto Džodića i Samardžića u igri su Dragojević i Živković.

21:29

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za dva minuta.

21:26

41. minut - Prvi žuti karton

Dobio ga je Gruda zbog faula nad Sukačevom.

21:25

38. minut - Odbrana Srbije ne postoji

Tah je ponovo ostao sam, ali je srećom po Orlove sa ivice šesnaesterca šutirao pored gola.

21:20

34. minut - Prva prilika za Srbiju

Konačno šansa za Orlove. Nakon slobodnog udarca lopta dolazi do Milenkovića koji i iz izgledne situacije nije dobro zahvatio loptu.

21:17

Foto galerija sa Marakane

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

21:12

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21:11

25.  minut - Dominacija Nemačke

Srbija potpuno nemoćna, treći gol visi u vazduhu.

21:04

17. minut - Nova šansa

Treu je centrirao sa desne strane, a Haverc glavom šutirao sa pet metara. Srećom nije dobro zahvatio loptu.

21:01

14. minut - GOL - 0:2 - Virc

Izbio je Haverz sam ispred Vanje, srpski golman odbranio šut, na odbitak je naleteo Virc i ubacio loptu u mrežu.

20:58

11. minut - Nemačka kontroliše meč

Rani gol potpuno je paralisao Srbiju, Nemci imaju potpunu kontrolu meča.

20:51

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20:47

3. minut - 0:1 - AUTOGOL

Nemačka već vodi, prilično srećno. Babić je postigao autogol, lopta ga je nakon kornera u gužvi pogodila u nogu i ušla u mrežu.

20:44

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meć na stadionu "Rajko Mitić".

Uoči meča održan je minut ćutanja za nedavno preminulu legendu Partizana Dževada Prekazija.

19:06

Sastav Srbije:

Srbija (3-5-2): Vanja Milinković-Savić - Milenković, Gudelj, Babić - Nedeljković, Džodić, Sergej Milinković-Savić, Samardžić,  Sukaćev - Tadić, Cvetković

Nemačka ( 4-2-3-1): Ter-Štegen - Treu, Tau, Tah, Mitelštad - Kimih, Pavlović - Šerhant, Gruda, Virc - Haverc.

19:03

Utakmica bitna za opstanak

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