Fudbaleri Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 1:3 u utakmici 5. kola A divizije, grupe 2 Lige nacija.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Strelci za Nemačku bili su Babić autogol u 3. minutu, Virc u 14 i Gruda u 49. minutu

Počasni gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.

Srbija je tako doživela i peti poraz u ovoj grupi i ubedljivo je poslednja bez bodova.

U drugom meču ove grupe Holandija je deklasirala Grčku rezultatom 7:0.

Kolo pre kraja prva je Holandija sa 11 bodova, Grčka i Nemačka imaju po 8, a Srbija je bez poena.

U poslednjem kolu u ponedeljak Nemačka dočekuje Holandiju, a Grčka u Volosu Srbiju.

Nemačka je od starta utakmice držala sve konce igre u svojim rukama.

Prvi gol pao je već u 3. minutu. Babić je postigao autogol, lopta ga je nakon kornera u gužvi pogodila u nogu i ušla u mrežu.

Panceri su duplirali prednost u 14. minutu. Izbio je Haverz sam ispred Vanju Milinkovića-Savića, srpski golman je odbranio šut, na odbitak je naleteo Virc i ubacio loptu u mrežu.

Do kraja poluvremena bilo je još nekoliko opasnih situacija pred golom Srbije, ali promene rezulatata nije bilo, pa se čini da je Srbija još dobro i prošla.

U nastavku malo drugačija slika.

Nemačka je već u 49. minutu postigla treći gol. Gruda je sa svoje polovine lagano prošao kroz odbranu Orlova i rutinski matirao Vanju Milinkovića-Savića.

Srbija je smanjila u 56. minutu. Nakon skrađenog kornera Andrije Živkovića sa desne strane i odbitka, Babić je ubacio loptu u mrežu Ter Štegena. Defanzivac Srbije tako se iskupio za postignuti autogol u 3. minutu.

Srbija je tada živnula, imala par poluprilika, ali bez pravog učinka.

U 74. minutu. Srbija je ostala sa igračem manje. Dragojević koji je ušao u igru na poluvremenu je zbog neopreznog starta dobio crveni karton. Prethodno je usledila VAR provera.

Tu je ugašena svaka nada u makar neizvesnu završnicu.

Živković je dobio drugi žuti karton zbog prigovora i isključen je u 89. minutu.