KATASTROFALNO POLUVREME KOŠTALO SRBIJU NOVOG PORAZA: Nemačka lako prošla kroz Marakanu, Orlovi ostali na nuli!
Fudbaleri Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 1:3 u utakmici 5. kola A divizije, grupe 2 Lige nacija.
Strelci za Nemačku bili su Babić autogol u 3. minutu, Virc u 14 i Gruda u 49. minutu
Počasni gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.
Srbija je tako doživela i peti poraz u ovoj grupi i ubedljivo je poslednja bez bodova.
U drugom meču ove grupe Holandija je deklasirala Grčku rezultatom 7:0.
Kolo pre kraja prva je Holandija sa 11 bodova, Grčka i Nemačka imaju po 8, a Srbija je bez poena.
U poslednjem kolu u ponedeljak Nemačka dočekuje Holandiju, a Grčka u Volosu Srbiju.
Nemačka je od starta utakmice držala sve konce igre u svojim rukama.
Prvi gol pao je već u 3. minutu. Babić je postigao autogol, lopta ga je nakon kornera u gužvi pogodila u nogu i ušla u mrežu.
Panceri su duplirali prednost u 14. minutu. Izbio je Haverz sam ispred Vanju Milinkovića-Savića, srpski golman je odbranio šut, na odbitak je naleteo Virc i ubacio loptu u mrežu.
Do kraja poluvremena bilo je još nekoliko opasnih situacija pred golom Srbije, ali promene rezulatata nije bilo, pa se čini da je Srbija još dobro i prošla.
U nastavku malo drugačija slika.
Nemačka je već u 49. minutu postigla treći gol. Gruda je sa svoje polovine lagano prošao kroz odbranu Orlova i rutinski matirao Vanju Milinkovića-Savića.
Srbija je smanjila u 56. minutu. Nakon skrađenog kornera Andrije Živkovića sa desne strane i odbitka, Babić je ubacio loptu u mrežu Ter Štegena. Defanzivac Srbije tako se iskupio za postignuti autogol u 3. minutu.
Srbija je tada živnula, imala par poluprilika, ali bez pravog učinka.
U 74. minutu. Srbija je ostala sa igračem manje. Dragojević koji je ušao u igru na poluvremenu je zbog neopreznog starta dobio crveni karton. Prethodno je usledila VAR provera.
Tu je ugašena svaka nada u makar neizvesnu završnicu.
Živković je dobio drugi žuti karton zbog prigovora i isključen je u 89. minutu.
Do kraju meča nije bilo promene rezultata i Nemačka je zabeležila laku i zasluženu pobedu, a Srbija pokazala da je daleko od evropske elite.
- 22:55Gol koji je zaboleo Srbiju
- 22:3489. minut - Novi crveni karton
- 22:2174. minut - Crveni karton
- 22:0256. minut - GOOL - 1:3 - Babić
- 21:59Bogdanović opleo po Srbiji
- 21:5649. minut - GOL - 0:3 - Gruda
- 21:12Očajan start Srbije
- 21:0114. minut - GOL - 0:2 - Virc
- 20:51Paunović iz kabine daje instrukcije
- 20:473. minut - 0:1 - AUTOGOL
- 19:06Sastav Srbije:
- 19:03Utakmica bitna za opstanak
- 17:11Samo deca na tribinama
- 16:38Tabela Lige nacija
- 16:34Paunović pred Nemačku
89. minut - Novi crveni karton
I Živković je dobio drugi žuti karton zbog prigovora u 89. minutu.
Utakmica je produžena za četiri minuta.
74. minut - Crveni karton
Dragojević koji je ušao u igru na poluvremenu je zbog neopreznog starta dobio crveni karton. Prethodno je usledila VAR provera.
71. minut - Odmah šansa
Centrirao je Živković, a Mitrović šutirao glavom sa pet metara. Ter Štegen krajnjim naporom brani
65 . minut - Poništen gol Nemačke
Kimih je postigao i četvrti gol za Pancere, ali srećom je Haverc bio u ofsajdu.
Prethodno je Lučić zamenio Dušana Tadića.
61. minut - Srbija se konačno probudila
Orlovi deluje mnogo u drugom poluvreme, par opasnih situacija pred golom Nemačke.
56. minut - GOOL - 1:3 - Babić
Nakon skrađenog kornera Andrije Živkovića sa desne strane i odbitka, Babić je ubacio loptu u mrežu Ter Štegena.
Defanzivac Srbije tako se iskupio za postignuti autogol u 3. minutu.
49. minut - GOL - 0:3 - Gruda
Brza kontra Nemačke, Gruda je sa svoje polovine prošao lagano kroz odbranu Orlova i rutinski matirao Vanju Milinkovića-Savića.
46. minut - Dvostruka izmena
Počelo je drugo poluvreme.
Dvostruka izmena kod Srbije. Umesto Džodića i Samardžića u igri su Dragojević i Živković.
38. minut - Odbrana Srbije ne postoji
Tah je ponovo ostao sam, ali je srećom po Orlove sa ivice šesnaesterca šutirao pored gola.
34. minut - Prva prilika za Srbiju
Konačno šansa za Orlove. Nakon slobodnog udarca lopta dolazi do Milenkovića koji i iz izgledne situacije nije dobro zahvatio loptu.
Foto galerija sa Marakane
17. minut - Nova šansa
Treu je centrirao sa desne strane, a Haverc glavom šutirao sa pet metara. Srećom nije dobro zahvatio loptu.
14. minut - GOL - 0:2 - Virc
Izbio je Haverz sam ispred Vanje, srpski golman odbranio šut, na odbitak je naleteo Virc i ubacio loptu u mrežu.
11. minut - Nemačka kontroliše meč
Rani gol potpuno je paralisao Srbiju, Nemci imaju potpunu kontrolu meča.
3. minut - 0:1 - AUTOGOL
Nemačka već vodi, prilično srećno. Babić je postigao autogol, lopta ga je nakon kornera u gužvi pogodila u nogu i ušla u mrežu.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meć na stadionu "Rajko Mitić".
Uoči meča održan je minut ćutanja za nedavno preminulu legendu Partizana Dževada Prekazija.
Sastav Srbije:
Srbija (3-5-2): Vanja Milinković-Savić - Milenković, Gudelj, Babić - Nedeljković, Džodić, Sergej Milinković-Savić, Samardžić, Sukaćev - Tadić, Cvetković
Nemačka ( 4-2-3-1): Ter-Štegen - Treu, Tau, Tah, Mitelštad - Kimih, Pavlović - Šerhant, Gruda, Virc - Haverc.
Tabela Lige nacija
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