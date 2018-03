OGLAS NAVIJAČA ZVEZDE ZAPALIO REGION: Prodajem stolicu koju sam polomio na Maksimiru 1990. godine! Ona mi je spasla život kada su nas navijači Dinama kamenovali!

Jedan stariji navijač Crvene zvezde po imenu Miodrag rešio je da proda "suvenir" iz Zagreba, sa čuvene utakmice između Dinama i Crvene zvezde 1990. godine na Maksimiru.

Ovaj navijač je na toj utakmici u naletu besa i adrenalina odlomio stolicu sa tribina i rešio da je sačuva za uspomenu. Sada smatra da je došlo vreme da na njoj i zaradi koji dinar pa ju je stavio na oglase na jednom popularnom portalu za kupovinu na internetu. Cena stolice je 24.000 dinara.

"Toga dana 13. 5. 1990. godine, još kao pitomac Vojne Gimnazije u Zagrebu, otišao sam sa drugarima na sever nekoliko sati pre početka utakmice. Prvo je preleteo sladoled ka nama od strane navijača Dinama koji su bili smešteni takođe na severnoj tribini, ali iznad nas i odvojeni nekakvim limenim pločama.

Preletela je i plastična flaša, tamo i nazad. Delije su počele da lupaju po onim limenim pločama, a one su postepeno popuštale. Grupa navijača Dinama je nekako uspela da napusti taj deo tribine iznad nas i mi smo ovladali celom severnom tribinom. Sa istoka i zapada su počeli da nas gađaju kamenjem. Od svog tog adrenalina kidali smo ta sedišta malo iz obesti, ali i da se zaštitimo od kamenja kojim su nas gađali.

U svom tom metežu napustili smo stadion Maksimir, prvo dok se nije otključala kapija zaklanjajući se se iza povećeg drveta nas dvadesetak (lično braneći se ovim sedištem od kamenica koje su i dalje padale sa zapadne tribine), a nakon toga i od navijača Dinama koji su ostali van stadiona. . . Sedište je prokrijumčareno ispod jakne do sobe, pa nakon toga i do kuće mojih roditelja. Sve ove godine je putovalo gde god da sam službovao (Priština, Niš, Užice, Apatin i sada je u Subotici) kao draga uspomena..." napisao je u opisu oglasa Miodrag.

Podsetimo, 13. maja 1990. godine došlo je do žestokih nereda na stadionu Maksimir. Mnogi danas smatraju da je upravo ovaj sukob označio početak građanskog rata u nekadašnjoj zajedničkoj državi.

