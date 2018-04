30 GODINA NIJE IŠAO NA STADION: Radoš Bajić otkrio za koga navija i ko ga fascinira u srpskom sportu

- Partizanovac sam i poslednjih godina me pozivaju u VIP ložu, nude mi članstvo u Skupštini kluba, ali sam sve to odbijao. Poslednjih 30 godina nisam bio na stadionu, i ne nameravam ni da idem. Ne želim da mi tamo neko razbije glavu, zar da gledam organizovane horde kojima je navijanje pokriće za najdestruktivnije delatnosti? Dok srpski fudbal i društvo ne prebole rane između Zvezde i Partizana, dokle god ljudi sa margina društva i iz kriminogenih struktura uništavaju sport, ja sebe ne vidim na stadionu - rekao je Bajić i dodao:

- Poslednjih godinu dana, likvidacije i kriminalni okršaji prepuni su žestokih momaka iz Crne Gore i navijačkih grupa. O tome bi se mogao snimiti ne samo horor film, već i čitava serija. Ja ne krivim one iskrene ljude iz sporta za katastrofalnu situaciju u našem fudbalu, jer je to skup društvenih okolnosti. Mnogo više podržavam vrhunski sport u kojem vidimo ljude koji postižu velike rezultate u ekipnim disciplinama. Fasciniraju me vaterpolisti, nemaju ni da skupe za avionske karte, a postižu sjajne rezultate.

Kurir sport / Alo sprint

Foto: Dragana Udovičić, Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir