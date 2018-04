LALATOVIĆ: Meč protiv Radničkog je jedan od najbitnijih u sezoni

Trener fudbalera Čukaričkog Nenad Lalatović rekao je danas da je predstojeća utakmica protiv Radničkog iz Niša jedna od najbitnijih za njegovu ekipu s obzirom na to da ima jako težak raspored do kraja šampionata.

"Za nas je ovo jako bitna utakmica, jer imamo jako težak raspored. Možda smo ekipa sa najtežim rasporedom. Sada Radnički, pa sledeće nedelje dva meča s Partizanom, pa onda idemo Zvezdi. Nema opuštanja ni pred jednu utakmicu. Ja svojim igračima govorim da opuštanja u srpskom fudbalu ne sme biti. Morate da imate karakter i da ste pobednik u glavi i duši ako hoćete rezultat na kraju. Ja mislim da su oni to shvatili i ja sam jako ponosan na njih", rekao je Lalatović za klupski sajt.

On je dodao sve zasluge za osvajanje trećeg mesta pred početak plej-ofa idu igračima i izrazio nadi da će to potvrditi do kraja sezone.

"Nadam se da će taj svoj kvalitet još više pokazati u plej-ofu. Ubeđen sam da Čukarički ima šta da pokaže i u Evropi", dodao je on.

"Očekuje nas jako teška utakmica, derbi kola uz večiti derbi. Igraju prvi i drugi, treći i četvrti. Radnički je mnogo puta u sezoni pokazao da ima dobar tim. Predvodjeni su čovekom koji je sa Dinamom iz Vranja bio na prvom mestu Prve lige Srbije. Mnogo ga poštujem i cenim, bili smo zajedno i na licenci. Želim mu mnogo sreće u Radničkom i u trenerskoj karijeri. Nadam se da će utakmica biti lepa za gledanje i da će proći u fer i korektnom odnosu. Da će se na terenu sve odvijati tako da bolji pobedi. Tako je najbolje za srpski fudbal. Ove sezone neke stvari nisu bile kako treba, ali je situacija sada sve bolja i bolja", rekao je Lalatović.

On se još jednom osvrnuo na sudjenje, rekavši da bi one trebalo da budu neprimetne, jer je ocenio da je to u "interesu srpskog fudbala".

Lalatović smatra da bi sudije trebalo da budu neprimetne, jer je to i te kako u interesu srpskog fudbala.

"U fudbalu je to mnogo bitno. Videli ste pre neko veče, igrali su Roma i Barselona i sudije nisu bile primetne. Nisu bile centralne figure. Roma je zasluženo bila bolja i pobedila je jednu veliku Barselonu. Tako i ovde ne treba da se gleda ništa osim toga ko je bolji na terenu. Nadam se da će, na kraju, pobediti fudbal i onaj ko bude bio bolji na terenu. Za srpski fudbal, ali i za dobro svih nas, jako je bitno da sudije budu neprimetne", zaključio je Lalatović.

Beta

Foto: Saša Pavlić

Kurir

Autor: Kurir