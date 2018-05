ROMA ŽELI U FINALE LŠ Di Frančesko: Želim da napravimo rezultat kao protiv Barselone

"Voleo bih da napravimo rezultat kao na meču protiv Barselone. Tu ne mislim samo na rezultat, već na psihičku spremnost i želju sa kojom smo ušli u utakmicu od prvog minuta, ali znam da to nije lako. Ipak, verujem da uz podršku publike mi možemo to", rekao je Di Frančesko.

Roma je prošlog utorka u prvom meču polufinala Lige šampiona izgubila od Liverpula sa 5:2, pa joj tako u sutrašnjem revašu potrebna pobeda od 3:0 ili 4:1 kako bi se domogla finala u Kijevu.

Italijanska ekipa je na senzacionalan način u četvrtfinalu eliminisala Barselonu koja je iz prvog meča imala prednost od 4:1, ali je Roma u revanšu na svom stadionu ipak uspela da pobedi sa 3:0 i domogne se polufinala.

"Sada igramo sa u potpunosti drugačijim timom, psihički i taktički. Liverpul ne drži mnogo loptu, on igra direktan fudbal. ;Moramo da postignemo tri gola, a to znači da ne možemo da igramo ispred svog šesnaestarca, moramo da napadnemo. S druge strane to znači da će biti dosta prostora za njihove kontre, a o tome moramo da mislimo. Imaju jako brze igrače napred koji lako mogu da ugroze naš gol", rekao je trener Rome.

On je pozvao navijače da budu entuzijastični i podrže ekipu kao protiv Barselone.

"Igraćemo pred 70,000 ljudi. Želim da vidim entuzijazam, želju da se napravi podvig. Zato moramo da postignemo gol što pre, kako bismo dodatno 'zapalili' atmosferu i dali navijačima dodatan razlog da nam daju još jaču podršku", rekao je on.

Di Frančesko je rekao da je ekpa dobro pripremila utakmicu, a da će odluku o sastavu doneti sutra pred meč koji se igra na Olimpijskom stadionu u Rimu od 20.45.

Beta

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir