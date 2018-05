PROSINEČKI ZA KURIR: Svete, čuvaj se srpskih Orlova!

Srbija ima dobru generaciju, svakoj reprezentaciji će biti teško da igra protiv Kolarova, Matića, Tadića i drugova. To su kvalitetni fudbaleri iz ozbiljnih liga



Legendarni Robert Prosinečki u velikom intervjuu za Kurir govorio je o reprezentaciji Srbije, Mundijalu u Rusiji i Crvenoj zvezdi.

Nekadašnji fudbaler i trener crveno-belih, danas selektor Bosne i Hercegovine oduševljen je radom Vladana Milojevića, kome je poručio da bi trebalo da nastavi posao na Marakani i proba da ovog leta uvede nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta iz 1991. godine u Ligu šampiona.



Da li ste pratili igre Crvene zvezde ove sezone?

- Naravno, iako nisam mnogo gledao utakmice. Znam šta se dešava. Evropa je bila dobra, šta dobra, odlična. Igrali su sjajno protiv CSKA iz Moskve u obe utakmice. Prvenstvo je gotovo, srećan sam zbog titule i drago mi je zbog svih zvezdaša. Sve u svemu, fantastična sezona - počeo je razgovor za Kurir Robert Prosinečki.

Kako vidite Zvezdine mlade igrače poput Radonjića, Adžića, Babića i braće Ilić?

- Vidim da Zvezda ima dosta mladih i kvalitetnih fudbalera. To je budućnost kluba i sve je to pozitivno. Ne bih se upuštao u ocene jer ih nisam gledao, ali sviđa mi se ta politika.

Šta mislite o Vladanu Milojeviću i njegovom uspehu sa Crvenom zvezdom?

- Napravio je veliki rezultat sa Crvenom zvezdom i sada je svima poznat. Celoj Evropi! Mislim da je trener pred kojim je velika budućnost. Drago mi je da je produžio ugovor i nastavio posao koji sjajno radi. Očekujem da opet proba nešto da uradi u Evropi. Bila bi velika stvar za Crvenu zvezdu da uđe u Ligu šampiona.

Kad ste se vratili u Zvezdu, pričali ste da je vaš san da Zvezda za 20 godina bude prvak Evrope, da li još verujete u tu ideju?

- Bilo je to pre šest godina, bilo je teško vreme u klubu. To su nerealni snovi, jer Zapad mnogo više ulaže od istočnog bloka. Ali bitno je sada da se uđe u Ligu šampiona, jer Crvena zvezda kao bivši prvak tamo i pripada. Ima osnova, Zvezda je igrala Ligu Evrope, prezimila u tom takmičenju. Crvena zvezda ima navijače, tradiciju, evropsko ime i brend. Nadam se da će se to i ostvariti ovog leta.

Kako vidite reprezentaciju Srbije na Mundijalu u Rusiji?

- Srbija je posle dužeg vremena izborila plasman na SP. Po meni, Srbija mora dosta da radi na ambijentu u reprezentaciji. Očigledno je da nešto nije bilo u redu jer Srbija mnogo godina nije bila na velikim takmičenjima. Grupa je teška, ali srpski igrači imaju kvalitet. Treba i da ga pokažu na terenu, i to protiv najjačih selekcija na svetu. Najvažniji je kolektiv, njemu moraju svi da budu podređeni. Da bi napravio rezultat, naravno.

Šta mislite o rivalima Srbije u grupi?

- Brazil je jedan od favorita za osvajanje titule. E, sad... Švajcarci su pokazali kvalitet u kvalifikacijama, posebno u baražu. Oni su stvarno baš dobra reprezentacija. Imaju selektora Petkovića, koji ih vodi duže vreme. Radi se o dobrom i iskusnom treneru. Kostarika je i pre četiri godine bila iznenađenje. Mogu pobediti svakoga, ali i od svakoga izgubiti. Srbiji neće biti nimalo lako u toj grupi.

Kakav utisak na vas ostavljaju srpski reprezentativci?

- Srbija ima stvarno dobru generaciju, čim se plasirala na SP. Ima tu nešto. Kolarov, Matić, Tadić su imena koja veoma dobro poznaju u Evropi i svetu. Svi oni igraju ozbiljne lige i imaju kvalitet. Mislim da će svakoj reprezentaciji biti teško protiv Srbije.

Šta mislite o vašim učenicima Luki Milivojeviću i Dušku Tošiću?

- Drago mi je zbog njih dvojice jer smo sarađivali u vreme dok sam bio trener Crvene zvezde. Stasali su i dobili neko iskustvo za ovih nekoliko godina u klubovima u kojima su igrali.

Da li je odbrana najveći problem za Srbiju, jer su standardni štoperi Matija Nastasić i Branislav Ivanović povređeni?

- Ima još dosta vremena, videćemo šta će biti. Mesec dana za pripreme, pa još mesec za uigravanje. Tu će se videti hoće li se povređeni oporaviti ili će neki novi igrači isplivati i zameniti ih.

Zašto je vaš bivši učenik Nikola Maksimović toliko nesiguran, kad se radi o jednom od najskupljih štopera u Evropi?

- Maksa je odličan defanzivac, ali jedan duži period nije igrao. Treba mu utakmica, kroz njih će doći na željeni nivo. Srbiji su potrebne prijateljske utakmice do SP, da se vide svi igrači, koliko mogu.

Srbija je promenila selektora i sistem pred Mundijal, šta mislite o tome?

- Malo je čudno, zar ne? Teško mi je da pričam o tome jer nemam pojma šta se sve tu događalo. Sigurno je da se nešto desilo kad daš selektoru otkaz, a on kao prvi direktno odvede reprezentaciju na SP. Novi selektor doneo je i novi sistem, videćemo kako će da funkcioniše. Igrači moraju da se prilagode, a po meni to nije problem, jer svi oni imaju veliko iskustvo. Ali da je čudno, čudno je!

Kad je smenjen Slavoljub Muslin, Robert Prosinečki figurirao je u javnosti kao novi selektor Srbije.

- Niko sa mnom nije pričao o tome! Posle Azerbejdžana bio sam u Zagrebu, bio sam slobodan, ali niko sa mnom nije kontaktirao. Posle sam dobio poziv iz BiH i to je za mene bio veliki izazov.

Da li biste voleli da jednog dana postanete selektor Srbije?

- Ne razmišljam sada o tome. Tek sam došao u Sarajevo, tri meseca sam tek selektor BiH. Šta će biti u budućnosti, nemam pojma.

Euforija

Hrvatska već prošla grupu

Šta u Hrvatskoj očekuju od reprezentacije na SP?

- Reprezentacija standardno ide na velika takmičenja. Svi u Hrvatskoj već razmišljaju da mogu daleko jer imaju kvalitet i igrače u najboljim klubovima sveta. Javnost smatra da je ovo šansa generacije da se napravi neki podvig. Realno, uz Argentinu bi Hrvatska trebalo da ide dalje, jer su u grupi još Island i Nigerija, ali...



Lukav plan

Tole ga hteo za selektora

Da li je istina da ste imali poziv Tomislava Karadžića da postanete selektor Srbije?

- To su bile samo priče, ništa nije bilo zvanično.



Pjanić i Džeko

Bosnu vodim na Euro

Šta može Prosinečki da uradi u BiH?

- BiH se dešava nešto slično kao i Srbiji. Godinama ne mogu da odu na veliko takmičenje, a imaju dobre igrače. Stalno su blizu, u dodatnim kvalifikacijama, ali sem odlaska na SP u Brazil, nigde više nisu bili. Moje viđenje je da imam ozbiljnu i kvalitetnu reprezentaciju. Čim imaš Pjanića i Džeka, normalno je da razmišljaš o velikim stvarima. Bosna je uvek imala vic u fudbalu i mislim da je odlazak na EP realnost.

Veliko prijateljstvo

Bajko je čudo, kao da mi je sin!

Kako vidite vašeg prijatelja Bobana Bajkovića na novom poslu, kao trenera golmana u Crvenoj zvezdi?

- Ha, ha, ha... Ma, Bajko je čudo. Stalno se čujem s njim. Bajko mi dođe kao sin. Verujem sto odsto da se on uspešno može baviti trenerskim poslom, odnosno da će biti dobar trener golmana. Odličan je čovek, završio je školu i u budućnosti, ako budem radio u nekom klubu, sigurno je da će ići sa mnom.



