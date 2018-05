MILOJKO PANTIĆ O SUDIJI OBRADOVIĆU I PENALU U SUBOTICI: Bivši predsednik je pokazao da je još uvek veoma moćan, on je to demonstrirao u svom gradu!

Pantić je u izjavi za N1info kazao da ga nije previše iznenadilo privođenje sudije Srđana Obradovića kome su stavljene lisice na ruke zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.

Sporna utakmica odigrana je u nedelju, 13. maja, tokom koje je Obradović dosudio penal za Spartak protiv Radničkog iz Niša, iako prekršaja nije ni bilo.

"Ovo pokazuje, ovo u Subotici, da je moć doskorašnjeg ili bivšeg predsednika još jaka. On je tu moć demonstrirao aktuelnom predsedniku u svom gradu u Subotici", smatra Milojko Pantić.

Pantić kaže da je osnovni krivac za višedecenijske incidente - sprega sporta, politike i kriminala.

"U toj sprezi najjača karika je mafija, to je priznao i naš predsednik države, više puta je rekao da ne može da privatizuje Zvezdu i Partizan, iako je pre toga govorio da je to jedino rešenje, ne može jer nema podršku da to uradi i nema snage, čak je decidirano rekao mali sam ja za takve stvari. A pred kim je on to mali i ko je to veći od njega u državi, pa ti mafijaši, ti profesionalni navijači, naš fudbal ima profesiju navijač", dodaje Pantić.

Kurir sport/N1Info

Foto: Printskrin

Kurir

Autor: Kurir