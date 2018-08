SRBI SA MAKABIJEM NAPADAJU NIŠ: Sve se menja, neće biti lako

Trener Makabija iz Tel Aviva Vladimir Ivić rekao je večeras, poznavajući Radnički iz Niša i atmosferu na Čairu, da njegova ekipa mora da bude koncentrisana od prvog do poslednjeg sekunda ako želi da pobedi.

"Prvo poluvreme utakmice je završeno u Izraelu, mi smo pobedili, ali sam posle dva dana tražio od igrača da zaborave tu utakmicu. Poznavajući ambijent ovde i poznavajući ekipu Radničkog, mislim da moramo da budemo maksimalno koncentrisani od prvog do poslednjeg sekunda da bismo ostvarili pobedu i plasirali se u naredno kolo", rekao je Ivić novinarima u Nišu.

Fudbaleri Makabija pobedili su prošle nedelje Radnički sa 2:0 na svom terenu, a sutra ih na Čairu očekuje revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

"Očekuje nas ni malo laka utakmica, ali mislim da su moji igrači svesni toga", rekao je Ivić.

Trener Makabija je kazao da očekuje veliku borbu na Čairu.

"Sutra se sve menja, sutra je nova utakmica, sutra će Radnički biti kompletniji, igra pred svojim navijačima... Očekujemo veliku borbu, jaku utakmicu, tako da moramo da se prilagodimo što pre na uslove koje nas očekuju", rekao je Ivić.

Upitan da li bi jedan gol Makabija na sutrašnjem meču rešio pitanje pobednika ovog dvomeča, Ivić je rekao da je njemu važno da njegova ekipa udje u utakmicu spremno od prvog sekunda i da pobedi.

"Sad, sigurno je da će taj gol olakšati plasman u naredni krug, ali meni je u ovom trenutku bitno da se mi iz utakmice u utakmicu poboljšavamo", naveo je on.

Ivić je naveo i da pun stadion sigurno neće predstavljati problem njegovoj ekipi.

"Što se tiče ambijenta, svakom igraču, svakom treneru, svakom čoveku koji radi u fudbalu imponuje kada je stadion pun. Moji igrači su navikli na to, ne verujem da će to predstavljati veliki problem za nas", rekao je on.

Golman Makabija Predrag Rajković rekao je da njegova ekipa ima dobar rezultat iz prve utakmice, ali da još ništa nije gotovo.

"Ovo je aktivan rezultat. Mi treba da igramo svoju igru, da se ne povlačimo, da pokušamo da napadnemo, da pobedimo i ovde. Znam da će Radnički imati veliku podršku sa tribina. Biće teško, ali mislim da ćemo uspeti", rekao je Rajković.

"Radnički mora da napadne i mislim da će igrati visok presing i da će pokušata sa dva ili tri napadača. Biće teško, ali imamo dobar tim i nikog se ne plašimo", dodao je srpski golman.

Novinare je zanimalo i da li je saigrače upoznao sa onim što ih očekuje na Čairu.

"Što se tiče terena i stadiona, rekao sam im da će biti malo lošiji teren. Ali, nije toliko strašno, može da se igra", rekao je Rajković.

Utakmica se igra sutra od 21.00.

(Beta, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir