OVO JE NAŠA MEČ LOPTA: Jovičić zna kako da Zvezda stigne do grupne faze Lige šampiona!

- Ovo je naša „meč lopta”, pobedom u dvomeču sa Spartakom obezbeđujemo Ligu Evrope i samim tim približavamo se ostvarenju našeg cilja, a to je grupna faza Lige šampiona. Svesni smo da u Evropi nemamo prava na kiks i da će susret sa Spartakom biti izuzetno teška utakmica. Svi smo gledali duel Spartaka i Legije, naš protivnik izbacio je prvaka Poljske i to dosta govori o njihovom kvalitetu. Cela ekipa mora da igra kao protiv Suduve na Marakani, to je naš recept za uspeh. Da izađemo na teren maksimalno motivisani i da od prvog minuta pokažemo koliko želimo pobedu. Zato pozivam naše navijače da dođu da nas podrže u što većem broju, znamo kakav uticaj na nas ima podrška sa tribina, pokazalo se to mnogo puta do sad- poručio je Branko Jovičić.



Jovičić je svestan da je odbrana fudbalera Spartaka glavna karika, ali smatra da će se najveća borba voditi na sredini terena. Crveno-beli su maksimalno motivisani kako u Evropi, tako i u domaćem prvenstvu, a razlika je što u Evropi pravo na kiks nemaju.



- Baš iz tog razloga očekujem taktičko nadmudrivanje na terenu, verujem da će se glavna boba voditi na sredini terena. Velike utakmice se i dobijaju tako što pobedite protivnika na sredini terena. Do sada smo igrali protiv ekipa koje gaje ruski stil igre, koje se dosta bore i mnogo trče. Takav način igre nije stran ni Slovacima, i oni zaista mnogo trče, maksimalno su motivisani i borbeni i zato znamo da mi moramo u svim tim segmentima da prednjačimo u odnosu na rivala kako bismo došli do pobede. Znamo šta nas očekuje, naš stručni štab do detalja skenira svakog protivnika i sve ono što nam kažu mnogo nam olakšava sam pristup utakmici jer, zahvaljujući njima, pred nama nikad nijedan tim nije nepoznanica- dodao je Jovičić.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir