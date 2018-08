SIN NAPADA OCA: Porodični derbi između Vojvodine i Zvezde

Trener fudbalera Vojvodine Aleksandar Veselinović istakao je da će kuriozitet derbija sa Crvenom zvezdom biti to što će igrač njegovog tima Nemanja Milojević pokušati da pobedi klub svog oca Vladana Milojevića

Utakmica 7. kola Superlige Srbije između Vojvodine i Crvene zvezde igraće se u nedelju na "Karađorđu" od 19 sati.

- Ne dešava se često da otac i sin igraju jedan protiv drugog. Posle tri meseca rada sa Milojevićem, mogu da kažem da se radi o fantastičnom momku i veoma talentovanom igraču. Vojvodina je napravila pravi potez njegovim angažovanjem, pogotovo što je još u razvoju i treba mu period da sazri. Ovaj meč ce imati posebnu čar u tome, a pošto i sam imam decu, siguran sam da će sve to više proživljavati njegov otac nego on, jer sa roditeljima je uvek tako - rekao je Veselinović na konferenciji za medije.

Uveren je da će Milojević junior biti na najvišem nivou i maksimalno motivisan protiv Crvene zvezde.

- Posle serije u kojoj smo na tri meča osvojili sedam bodova i nismo primili gol, očekujem od svojih igrača da nastave u istom pravcu, ali uz želju da sa maksimalnim poštovanjem protivnika pobedimo - kazao je Veselinović.



Trener Vojvodine čestitao je Crvenoj zvezdi na plasmanu u Ligu šampiona i poručio da takav uspeh svima daje motiv



- Mislim da to treba da raduje sve naše ljude, a ja sam definitivno jedan od onih koje se iskreno raduje svakom uspehu našeg sporta. To što je uradila Crvena zvezda na neki način pokazuje put svima nama i motiviše nas da budemo bolji - rekao je on, uz napomenu da žali što njegovi igrači neće imati organizovanu podršku sa tribina zbog njihovih nesuglasica sa pravilima policije na stadionu



Kada je reč o igračkom kadru neće moći da računa na povređenog Damira Zlomislića, dok će mu na raspolaganju biti poslednje novajlije Ognjen Ðuričin, Darko Bjedov i Nemanja Ahčin.

