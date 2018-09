(UŽIVO, VIDEO) PARTIZAN - BAČKA (1:0) Marković!

TOK MEČA:

68. minut - Pokušao je Gomeš glavom, ali je loptu ispod same prečke izvukao Zogović.

66. minut - Spremo je ušao u igru umesto Micica.

63. minut - Pokušao je Mladenović levom nogom u bliži ugao da iznenadi Kljajića, ali je golman Partizna bio na visi zadatka.

57. minut - Makarić je sa loptom ušao u šesnaesterac Partizana, ušao u duel sa Miletićem i odmah pao, ali je sudija samo odmahnuo rukom.

foto: Starsport©

55. minut - Žuti karton za Pantovića.

49. minut - GOOOOOL - Marković! Bjeloš je zakasnio da uzblokira štopera crno-belih koji nakon teškog prvog dela meča konačno donosi prednost crno-belima.

45. minut - Kraj prvog poluvremena.

foto: Starsport

44. minut - Žuti karton za Kosovaći.

40. minut - Opasna inicijativa za Bačku, ali bez rezultata.

34. minut - ŠANSA ZA BAČKU Šehović je loše pokrio prostor. Izašao je sam ispred Kljajića iskusni Makarić, ali je otišao suviše u stranu...

foto: Starsport

30. minut - Gosti su preuzeli inicijativu na meču, pa se težište igre prenelo na polovinu Partizana.

25. minut - Bačka je posle kornera pogodila mrežu Partizana, ali je sudija podigao zastavicu i pokazao na nedozvoljenu poziciju. U prilici je bio Gavrić.

16. minut - Valiente je centritao ka Zakariću koji je opalio iz prve, ali je golman Bačke bio na visi zadatka i loptu prosledio u korner.

foto: Starsport©

14. minut - Pokušao je Miletić glavom, ali je lopta završila preko prečke gola gostiju.

8. minut - Prva prilika na meču. Probio je po levoj strani Rikardo Gomeš, zalomio je štopera Bačke koji je loptu zakačio rukom, ali je sudija pokazao da se igra nastavi.

foto: Starsport©

1.minut - Utakmica je počela.

SASTAVI:

PARTIZAN: Kljajić – Nemanja Miletić, Valjente, Marković, Šehović – Zdjelar, Kosović, Pantić, Zakarić – Nikolić, Gomeš.

BAČKA: Zogović – Ilić, Bjeloš, Makarić, Mladenović, Jovanović, Mićić, Pantić, Grabež, Radinović, Gavrić.

Ekipa Partizana je u četvrtak završila učešće u Evropi i preostaje joj borba na dva ’’fronta’’. Kratak razmak između dva važna susreta najveća je briga u Humskoj, ali se stručni štab nada da će se igrači oporaviti i psihički i fizički. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crno-belih Bata Mirković koji je istakao da njegova ekipa bez obzira na sve poteškoće u svakom narednom susretu mora ići na pobedu:

’’Ostala su nam dva takmičenja, mi kredita imamo vrlo malo ili uošte ni nemamo. U zaostatku smo za vrhom tabele i svaku utakmicu moramo da idemo na pobedu. Ova utakmica dolazi posle poraza i ispadanja iz Evrope od Bešiktaša i sigurno da neće biti lako, to će biti dodatan pritisak. Ali kako god da se igrači osećaju moraće da svoje stanje poboljšaju do sutrašnje utakmice, i fizičko i moralno. Bačka je jedna dobra ekipa, organizovana ekipa i sigurno nećemo imati lak zadatak. Gledali smo u pripremi za sutrašnju utakmicu i njihov meč sa Vojvodinom, nisu imali podređenu ulogu u toj utakmici. Ja ne mislim da će igrati ’’bunker’’, to je odlično izbalansirana ekipa, koja hoće da igra i ima ozbiljne pojedince.’’

On se osvrnuo na trenutnu kadrovsku situaciju i najavio promene u timu za meč koji sledi:

’’Izmena će biti, zbog broja stranaca, jer možemo da nastupimo samo sa četvoricom, tako da automatski dvojice neće biti. Generalno, gledaću da manje rotiram, Marko Jovanović je van stroja, Aleksandar Šćekić verovatno neće biti u konkurenciji zbog nezgodne posekotine na glavi.’’

Meč 7. kola Superlige Srbije između Partizana i OFK Bačka igra se danas, u nedelju 02.septembra 2018.godine, sa početkom u 21:00 čas.

Kurir sport

Foto: Partizan.rs

Kurir

Autor: Kurir