OVAJ ČOVEK JE POKUŠAO DA PODMITI ARKANA SA 100.000 MARAKA! Željko je pobesneo, ni u ludilu nije hteo da proda utakmicu! Ali Obilić ipak gubi i onda NASTAJE HAOS...

Mihajlo Ulemek, stric Milorada Ulemeka Legije, u jednom intervjuu ispričao je kako je to izgledalo kada je Željko Ražnatović Arkan vodio "Obilić" ispričavši događaj o kome se najverovatnije do tada nije znalo.

"Igra se sa Spartakom u Subotici. Bio sam potpredsednik a on je imao jedno 68 potpredsednika u Obiliću. Morao si da iskeširaš. Šta je 5 ili 10 hiljada maraka. Ja nisam mnofo, ali bilo je majmuna po Beogradu koji su imali pare. Kod Željka na Obiliću su se smejali, pili... Njima nije bio problem 10, 20 hiljada maraka", počeo je priču Ulemek.

On je Ulemeka pozvao i rekao mu da se igra u Subotici.

"Odem na naplatnu rampu kod mene u Staroj Pazovi. Kažem onim momcima tamo - Otovrite ovo da se Željko ne zaustavlja. Dobri su momci bili. Ja posle sutradan odnesem gajbu soka i piva. Željko je uvek išao napred. Sam je vozio. Nisu tačne priče da je njega neko vozio. Sam je vozio. Bio je sjajan vozač.

Sve je radio do savršenstva. Ako je pucanje u pitanju - bio je sjajan, kada je tuča u pitanju on kad udari tu trava ne raste... Bilo je jačih momaka od njega. Ali ako si bezopbrazan do pa još prvi udariš onaj drugi... Dupe žvaće gaće", priča Ulemek i nastavlja:

foto: Nebojša Mandić

Odemo u Suboticu. Ovaj što je bio predsednik... Tole Karadžić. On je kvarniji od svakog kvarnog zuba. I kao privrednik i kao sportista. Tole izračuna da Željku ne trebaju bodovi što sad on ne bi da se priča da je pobedio Obilić.

Zove Mileta Jerkovića i kaže - Reci Željku da ima 100.000 maraka da mi proda utakmicu. I Mile kakav je bio džukela dođe i kaže Željku: Tole ti nudi 100.000 maraka da izgubiš utakmicu. Ne znam kako se uzdržao da ga ne ubije. Sve mu je po spisku... I tatu, i mamu... Vikao je - Da ja izgubim od tih majmuma".

A onda je Ulemek ispričao šta se posle toga desilo na utakmici.

"Kad treba da budeš jeben gaće same spadaju. Obilić izgubi tu utakmicu sa 1:0. Igrači ništa nisu znali. Ja ne znam kako je Arkan došao do Beograda.

Uzeo im je mobilne, kola, sve im je po spisku, kaznio ih sve novčano, zabranio izlazak 20 dana iz karantina", ispričao je on.

Kurir.rs/Balkaninfo/Foto: Shutterstock, Foto: Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir