RIVAL OCRNIO RONALDA U AUTOBIOGRAFIJI: Stajao bi go ispred ogledala i ponavljao kako je lep! Reakcija ekipe ga je BAŠ BOLELA

Engleski fudbaler Piter Krauč objavio je autobiografiju, u kojoj je, pored ostalog, potkačio Kristijana Ronalda.

Krauč je pisao o Ronaldu, prenoseći ono što mu ispričao - Rio Ferdinand.

- Rio nam je pričao da je Ronaldo znao da u svlačionici posle tuširanja stane potpuno go ispred ogledala i ponavlja: "vau, kako sam lep" - napisao je Krauč.

Saigrači su zbog toga znali da "provociraju" Portugalca.

- Ostali igrači bi onda rekli Ronaldu: "da, ali je i dalje Mesi bolji igrač od tebe".

A, on bi na to odgovarao: "jeste, ali on ne izgleda ovako" - preneo je Krauč priču Rija Ferdinanda.

