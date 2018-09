KRSTAJIĆ O JEFTINIM GOLOVIMA: Ovo ne umem da objasnim!

"Čestitam mojim igračima na zalaganju, angažovanju i, moglu slobodno da kažem, dobroj igri. Ostaje gorak ukus jer smo igrali 2:2, nismo zaslužili taj rezultat, ali to je fudbal. Bili smo bolji, kontrolisali igru i imali šanse. Primili smo dva jeftina gola i to se broji", rekao je Krstajić novinarima posle utakmice u Beogradu.

Srbija je igrala 2:2 sa Rumunijom u drugom kolu Lige nacija, iako je dva puta vodila pred oko 15.000 navijača na stadionu Partizana.

Krstajić je ponovo izmenio tim, pa su Miloš Veljković i Uroš Spajić prvi put igrali zajedno na štoperskim pozicijama, a u postavi je bio i Saša Lukić.

"Mi smo u fazi stvaranja reprezentacije. Ovo je takmičenje u kom treba da probamo mlade igrače, da li mogu ili ne da igraju za reprezentaciju. Pa i Rumunija je imala četiri ili pet novih igrača u odnosu na utakmicu sa Crnom Gorom. Matić je bio povređen, nije 100 odsto spreman. Milenković se na poluvremenu u Litvaniji žalio na povredu i drugo je igrao povređen", kazao je Krstajić.

Selektor je naveo da "ne zna kako da objasni" to što je Srbija ponovo ispustila prednost.

"To su stvari koje ne znam kako da objasnim. Stvaramo šanse u prvom poluvremenu, Rumunija se branila. Dali smo gol na vreme. Drugo smo nastavili tako, imali posed, ali to je manje bitno. Primili smo dva jeftina gola i to je to", dodao je.

Upitan kako da se ne ponavljaju greške kod defanzivnih prekida, Krstajić je kazao da "ne može da reaguje on sa klupe" već da je to "reakcija igrača u datom momentu".

Po njegovim rečima, svaka utakmica do kraja grupe biće bitna.

"Svaka utakmica je bitna. Znali smo i pre početka ovog turnira da će biti teško i da moramo u svakoj utakmici da budemo ozbiljni i angažovani. Imamo svoj kvalitet, videćemo šta i kako dalje", rekao je Krstajić.

Reprezentacija Srbije će naredne utakmice igrati u oktobru, kada će gostovati Crnoj Gori i Rumuniji.

Selektor fudbalera Rumunije Kozmin Kontra rekao je večeras da je zadovoljan rezultatom 2:2 jer Srbiju smatra jednom od najkvalitetnijih reprezentacija u Evropi.

"Ovaj rezultat nije loš. Zadovoljan sam igrom. Susreli smo se sa jednom od najsnažnijih ekipa u Evropi u ovom trenutku i bili smo na nivou Srbije", rekao je Kontra novinarima u Beogradu.

Rumunija je dva puta stizala prednost Srbije i utakmica drugog kola Lige nacija završena je nerešeno 2:2.

"Dobro smo počeli, ali smo posustali i dozvolili Srbiji da bolje igra. Izgubili smo se", kazao je Kontra.

Kontra je upitan da li ga je motivisao poraz od Srbije rezultatom 5:0 iz 2009. godine.

"Sećam se te utakmice. Rumunija danas igra drugačije nego tada. Imali smo prilike, ali nismo uspeli", kazao je Kontra.

Rumunija će u sledećem kolu igrati protiv Litvanije, dok će se Srbija sastati sa Crnom Gorom.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir