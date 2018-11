ŽESTOKI MOMAK OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE O SLAVNIM FUDBALERIMA: Sa Savićevićem sam na Tajlandu za noć potrošio 150.000 evra! Dejo slao helikopter po Mihu da idu na pečenje! Figu sam namestio TOP manekenku (VIDEO)

Žabac se često nalazio u "krem društvu", pa tako i sa poznatim sportistima.

Sa Savićevićem je zajedno bio na Tajlandu.

"Na Tajlandu smo zajedno bili ja, Deki Savićević, Duško Šarić i glumac Dragan Marinković Maca. Maca je tu bio da pravi fazone. Zajebavali smo se, igrali smo fudbal, odbojku... Darko Šarić dobije sina i Duško kaže - Ajmo, slavimo. Odemo u diskoteku na Puketu. Duško iznajmi najbolje kur.e... Mislim da je potrošio 150.000 evra", kaže Tubić i nastavlja:

"A Deju sam učio da vozi motor. On je naučio da vozi onaj motor na gas, a kad je uzeo onaj na brzine odma se slupao. Baš mi ga je bilo žao. Deki je baš pozitivan lik".

Žabac je otkrio i neverovatan detalj iz druženja Savićevića i Mihajlovića:

"Siniša Mihajlović je bio letos tu. Dejo Savićević je po njega poslao helikopter da odu na Zlatibor na pečenje. I da njegovoj majci posašlju kilo pečenja".

Prisetio se Nebojša Tubić oproštaja Siniše Mihajlovića organizovanog u Novom Sadu.

"Sjatili se tad Luis Figo, Zlatan Ibrahimović, braća Inzagi, Manćini, Peđa Mijatović... Posle došli Marko Mišković i Vića Petrović", seća se Žabac i u dahu dodaje:

"Imao sam jednu manekenku iz Bačkog Jarka. Ona bila u Milanu i tamo se družila sa Nikol Riči. Ja nisam mogao da verujem, družila se sa Naomi Kembel. Pokazala mi slike. Pre nego što je otišla u Milano ona je bila sa mnom. I spavala je sa kim god sam ja reko. Spavala je i sa Sinišom... Bila je nenormalno lepa", tvrdi Tubić i vraća film na Mihin oproštaj:

"I ja je zovem da dođe, kad je Figo video on nije znao gde je levo. Vića ih zatvorio u sobu. I ona saletela Figa. Mali Marko Mišković kad je video i kad je čuo da je drugarica sa Naomi odma pitao koliko to košta. I on ode sa njom u sobu i izađe on posle 20 minuta, a ludi Vića mu pruža ruku i kaže: Da ti čestitam, ti si sad kum sa Figom. Jesi li se ljubio sa njom. Kaže Marko - jesam. E pa ona je malopre puš.la Figu, ti si se sad ljubio sa njom - i sad ste kumovi".

Žabac je bio dobar prijatelj sa Arkanom...

"Arkan je naravno namestio titulu Obiliću. Bilo je tu sidijama i pištolji u usta, i pretnje... Oni kao imali kvalitet, kao pobede Zvezdu. Ma daj", završio je Nebojša Tubić.

