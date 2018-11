TRENER ZVEZDE MIRAN POSLE UTAKMICE U NIŠU Milojević: Više borbe nego lepe igre!

"Čestitao bih ekipi Radničkgo na fer i korektnoj igri. Utakmica je imala više borbenog karaktera nego lepote, bila je borba za svaku loptu. Sve u svemu, zadovoljan sam. Derbi prvoplasirane i drugoplasirane ekipe", rekao je Milojević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Radnički i Zvezda igrali su u Nišu nerešeno 2:2 u 17. kolu Super lige Srbije.

"Okrećemo se drugim utakmicama, idemo dalje. Radničkom želim sve najbolje, da nastavi ovako, a Lalatoviću ličnu sreću, što privatno, što profesionalno, da gura ovako kako gura. Radničkom je prošle sezone nedostajao ovaj gospodin da ih dovedu tu gde jesu", kazao je Milojević.

Trener Radničkog Nenad Lalatović imao je samo reči hvale za Zvezdu i njenog trenera.

"Izgarali su i jedni i drugi, želeli pobedu. Zvezda se preporodila od dolaska Milojevića. On je trenutno najbolji trener u Srbiji, doneo je Zvezdi titulu prošle, doneće i ove godine to sam siguran, uveo je Zvezdu u Ligu Evropa, Ligu šampiona, pobedio Liverpul kakva pobeda nije vidjena u poslednjih 20 godina. Iz sveg srca želim da Zvezda prezimi u Evropi i ove sezone i pobedi Napoli jer Zvezda to apsolutno zaslužuje", rekao je Lalatović.

Za samu utakmicu je rekao da je bila borbena, a da je rezultat realan.

"Rano smo primili gol, što je šok. Nije lako vratiti se, ali smo pokazali da izrastamo u ozbiljan tim koji može da se suprostavi svakom. Nismo izgubili ni od Partizana ni od Zvezde. Ovo je bio realan rezultat. Uzeli smo bod i ostali na drugoj poziciji koju zaslužujemo do kraja. Na pravom smo putu", kazao je Lalatović.

Kurir sport/Beta

Kurir

Autor: Kurir