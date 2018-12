(UŽIVO) KURIR NA NAJVEĆEM SVETSKOM DERBIJU: River - Boka (20.30), Madrid na nogama zbog Superklasika!

Papá Noel ... quiero la COPA LIBERTADORES para mi RIVER PLATE 😜🐓❤️🏆😍 #YoYaHiceMiLista #AguanteRiver #RiverPlate VAMOS MUCHACHOS ❤️🐓⚽️🙌 @francoarmani34 @leoponzio_ok @pity_martinez @enzonicolasperez35 @romoriita11 @chinomartinezquarta96 @prattolucas_ok @javierpinola25 @juanferquinterop @maidanajona @brunozuculini5 @exequiel_palacios15

A post shared by MELISIA (@melisiaoficial) on Dec 8, 2018 at 7:05am PST