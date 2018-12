Borusija je povela pogotkom Paka Alkasera u 20. minutu, da bi sedam minuta kasnije Marko Rojs povisio na 2:0.

Verder je do poluvremena uspeo da smanji zaostatak preko Maksa Krusea u 35. minutu, ali to je bilo sve što su uspeli da urade do kraja susreta.

Borusija Dortmund je ovim trijumfom zadržala prvo mesto i devet bodova više od Bajern Minhena koji na drugom ima 30.

Kurir sport/Beta

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir