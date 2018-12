BENITEZ NIJE UVEREN U OSTVARENJE CILJA: Ako Njukasl opstane u ligi, to će biti čudo

Njukasl nije pobedio u prvih 10 utakmica u Premijer ligi, ali posle 18 kola zauzima 15. na tabeli sa pet bodova više od Barnlija, koji je prvi u zoni ispadanja. Crno-beli su se prošle sezone vratili u Premijer ligu i zauzeli 10. mesto.

"Moramo da budemo realni i da shvatimo da ćemo biti u donjem delu tabele. Za mene, skoro je jasno, ako budemo uspeli da budemo bolji od tri ekipe, to će biti novo čudo. Prošle sezone dogodilo se čudo. Ljudi su mislili: 'Završili ste na 10. mestu...' ali sa nekoliko pobeda manje i tada smo mogli da budemo među pet najlošijih", rekao je Benites, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ako uspemo to isto i ove godine, a uz to druge ekipe su potrošile više novca nego prošle sezone, to će biti čudo", dodao je španski trener.

Početkom decembra, vlasnik Njukasla Majk Ešli rekao je da se nada da će prodati klub "pre početka januarskog prelaznog roka".

"Znam šta sledi i znam gde smo. Ekipa se mnogo trudi, ali to i dalje nekada nije dovoljno da osvoji bodove i to će biti tako. Pokušavam svima da kažem, da shvate gde smo, da shvate šta moramo da uradimo i ako budemo dobro radili, možemo da završimo na 10. mestu ili tako negde", naveo je Benites.

"Ali, ako mislimo da moramo da pobedimo ekipe koje su potrošile 100 miliona funti tokom leta, ako mislimo da možemo lako da ih pobedimo u svakoj utakmici, nema šanse. Onda se varamo 100 odsto" dodao je on.

Njukasl će u sredu igrati protiv svog bivšeg kluba Liverpula, jedine neporažene ekipe u Premijer ligi ove sezone.

(Beta, Foto: AP)



