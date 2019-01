BOG ME JE DOVEO U ZVEZDU! Nemanja Milunović prošao kroz veliko iskušenje: Uz pomoć VERE uspeo da prebrodi krizu i zaigra za voljeni klub!

Od specijalnog izveštača Kurira iz Antalije - Aleksandra Radonića.

Ove zime Nemanja Milunović je kao slobodan igrac stigao u Crvenu zvezdu. Biće zamena za Miloša Degeneka i predstavljaće ogromno pojačanje u zadnjoj liniji prvaka države.

Visoki štoper prvi put priča o tome koliko je iskušenje za njega bila povreda i kako je uz pomoć Boga prebordio tu krizu . Isto tako otkriva koliko puta je bio nadomak Marakane i kako je uopšte prelomio da napusti Belorusiju i obuče crveno- beli dres.

foto: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je htela Nemanju Milunovića još pre šest godina, kada je u njemu potencijal video Dragan Džajić.

- Sećam se tih pregovora, tri puta sam sedeo sa Džajićem. Ja sam i tada hteo da dođem, ali uprave dva kluba se nisu dogovorile. Imao sam želju, nije se tad ostvarila, ali sada jeste - počeo je razgovor Nemanja Milunović.

Bivši selektor Slavoljub Muslin bitan je u karijeri Nemanje Milunovića. Kod njega je u reprezentaciji visoki štoper do povrede kolena bio standardan u najboljih 11.

- To je značajan period u mojoj karijeri. Posle je došla povreda. Mene je u reprezentaciju preporučio Sergej Gurenko, Muslinov prvi pomoćnik, koji je tada bio prvi trener Dinama iz Minska. Bio je to plus za mene, jer je reprezentacija vrh svakog igrača.

Zbog povrede kolena Nemanja Milunović izgubio je mesto u reprezentaciji, a onda nije otišao ni na Svetsko prvenstvo.

- Dosta verujem u Boga. Sve je to Božja volja. Mnogo igrača ostane u Srbiji, ili se ugasi u nekim godinama, a bili su veliki talenti. Mene je Bog pogledao. Tako je bilo i sa tom povredom, ja sam to prihvatio kao iskušenje. Te godine sam došao u Bate i odmah zaigrao u Ligi šampiona, dao gol Leverkuzenu, upisao 50 utakmica u sezoni. Kao kruna stigao je poziv reprezentacije. I onda je došla povreda. Uz pomoć Boga sam ojačao svoj duh i karakter, video ko su mi prijatelji i uspeo da se vratim.

Visoki štoper otkriva bitnu stvar kada je definitivno prelomio da dođe u Crvenu zvezdu. Bila je to smrt prvog čoveka Batea.

- Iskreno, bilo je mnogo stvari kada smo u pitanju Zvezda i ja u ranije periodu, kada nam se nije poklopilo. Pre godinu ipo supruga Nikolina je bila trudna i nije nam se menjala sredina posle četiri godine. Sada se sve skockalo tako što je predsednik Batea Anatolij Kapski preminuo. To je čovek koji je meni mnogo

pomogao i posle njegove smrti ja sam rešio da odem. Plus, došla je ponuda Zvezde koju nisam mogao da odbijem. Da kažem treća, sreća!

Milunović otkriva da je željan izazova u Crvenoj zvezdi, te da su ga u klubu saigrači sjajno prihvatili.

- Posle četiri godine u Belorusiji došlo je do zasićenja. Hteo sam nešto da promenim. Poziv Crvene zvezde shvatio sam kao novo iskustvo i dokazivanje. Najgore je kad se čovek uspava, bila mi je potrebna promena. U Zvezdui me je dočekala pozitivna atmosfera, čak i više nego što sam očekivao. Momci su sjajni, oseća se snaga kolektiva. Dobro su me prihvatili, posle 15 dana

izgleda mi kao da sam s njima pet meseci. Milunović je pokupio većinu trofeja u Belorusiji sa Bate Borisovom. Sada to isto želi da nastavi za Crvenom zvezdom.

- U Bateu sam uzeo treću zvezdicu, a ako osvojim titulu sa Zvezdom prišiću i ovde treću zvezdicu. Ne može da se poredi trofej u svojoj zemlji i inostranstvu. Četiri titule imam u Belorusiji, voleo bih da moja jubilarna peta bude ovde u Srbiji, sa Zvezdom.

foto: FK Crvena zvezda



Pomaže klubu: Ivanića ću prevesti u naš hotel Nemanja Milunović voleo bi da ove zime dres Crvene zvezde obuče i Mirko Ivanić. - Voleo bih da Mirko dođe u Zvezdu! Tri godine smo proveli u Bateu. Volim da se šalim, pa kažem da je Mićko najbolji drug mojoj deci. Jako dobar igrač, zna fudbala... Čujemo se skoro svaki drugi dan, ovde je u Beleku, treba i da ga vidim. U šali sam mu rekao da sam ga iz hotela Vojvodine preveo u hotel Batea. Daće Bog da i ovde bude tako - smejući se objasnio je Milunović.



Bratska zemlja: Kršten u Belorusiji Belorusija kao bratska pravoslavna zemlja važno je poglavlje u životu Nemanje Milunovića. - Belorusi su pravoslavci, kao i mi. Oseća se ta emocija prema nama. Ja sam se krstio u Belorusiji, a tamošnji sveštenik postao je moj najbolji prijatelj, krstio mi je i oboje dece ćerku Niku i sina Andreja. Mnogo sam prijatelja stekao tamo - jasan je Nemanja.



Belek i Turska kao sudbina: Kad brat Laki proturi kroz noge Zanimljivo, Nemanja Milunović je probnu utakmicu za ugovor sa Bate Borisovom pre četiri godine odigrao baš protiv Crvene zvezde i ti na pripremama u Beleku. - Već sam imao dogovor sa Bateom, ali sećam se te utakmice. Darko Lazović mi je kroz noge gurnuo loptu, a Parker dao gol. (smeh) Laki je odrastao sa mnom u Čačku, pokazao je preko svog prijatelja fudbalsko umeće, a meni to nije napravilo problem.



Puna afirmacija: Mladost ne napravila igračem Nemanja Milunović ne zaboravlja Mladost iz Lučana, klub u kojem je stekao ime i prezime. - Prošao sam mlađe selekcije Borca iz Čačka, ali sam pravu afirmaciju stekao u Lučanima. Svaki igrač treba da prođe bez preskakanja stepenica. Igrao sam Drugu ligu u Lučanima, zatim Superligu, pa sam otišao u Bate gde sam stekao i evropsku iskustvo.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir