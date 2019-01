REAL SA NIŠAVE NA DOBROM PUTU: Radnički pojačao Upravni odbor, Ivica Tončev predložen za počasnog građanina Niša

Takođe, usvojen je finansijski plan za tekuću godinu i prihvaćen finansijski plan za prošlu. Sve odluke su donete kako bi se doprinelo još boljem funkcionisanju kluba koji ove sezone beleži odlične rezultate u svim takmičenjima.

Članovi Skupštine Radničkog su jednoglasno doneli odluku da se Upravni odbor proširi za još četiri člana, a to su Vidosav Vitko Radomirović, vlasnik i glavni i odgovorni urednik niških medija RTV Belami i Narodnih novina, Miodrag Redža Stoiljković, legendarni fudbaler Radničkog koji će obavljati funkciju potpredsednika kluba, te privrednici Vladan Kuzeljević i Živojin Trifunović.

Pod tačkom „razno“ član Skupštine Dejan Stojanović je predložio da ovaj klupski ogran predloži Ivicu Tončeva za počasnog građanina Niša, zbog izuzetnih zasluga u oblasti sporta, što su ostali članovi prihvatili, osim Tončeva koji je bio uzdržan, pa će se ovaj predlog u narednom periodu uputiti Skuštini grada Niša.

Prvi čovek Radničkog i predsednik sa zamrznutom funkcijom Ivica Tončev bio je zadovoljan odlukama koje su donete na sednici.

- Kao prvo moram da kažem da sam zaista iznenađen predlogom gospodina Stojanovića oko počasnog građanina Niša, ali bi bili glupo kada bih rekao da mi ne imponuje i da mi je čast što je neko prepoznao trud koji sam uložio u oporavak fudbala u Nišu. Ipak, o tome odlučuju neki drugi ograni i ne bih sada trošio reči o toj temi. Najvažnije za Radnički je da smo danas doneli kvalitetne odluke, koje će pomoći u još većoj stabilizaciji kluba. Upravni odbor je pojačan veoma uspešnim ljudima, koji će doprineti razvoju kluba. Veoma je važno što je gospodin Stoiljković izabran za potpredsednika, jer to govori da Radnički ne zaboravlja svoje veterane i one koji su decenijama pronosili njegovu slavu. Gospodin Radomirović je vlasnik više medija u Nišu i smatram da će njegovim angažovanjem u klubu građani imati objektivno izveštavanje i uvid da se u Radničkom radi transparentno i u korist sporta. Finansijski smo konsolidovani, svi u klubu primaju plate na vreme, a to je osnovni preduslov za dobre rezultate. Naš cilj se zna. Želimo da ovog proleća u Niš donesemo trofej i učinićemo sve da ekipi omogućimo sve potrebne uslove da to i učini. Do sada smo ispunili sve što smo obećali, pa nema razloga da ne nastavimo u istom ritmu- rekao je Tončev.

Skupština je usvojila finansijski plan za 2019. godinu, a potom je usvojen finansijski izveštaj za 2018. godinu koji je podneo v.d. presednik Upravnog odbora Dragan Marković. On se u izveštaju vratio na 2016. godinu, kada je rukovođenje klubom pruzela uprava na čelu sa Ivicom Tončevom i apostrofirao da je Radnički tada zatečen u ogromnim dugovima i pred stečajem, što bi značilo selidbu u Srpsku ligu-Istok.

Marković je rekao da je temeljnim radom aktuelnog rukovodstva već u aprilu 2017. godine račun FK Radnički prvi put odblokiran nakon punih 17 godina. Početak 2018. godine Radnički je dočekao sa ukupnim dugom od 180.118.298 dinara, a za 12 meseci je uspeo da vrati 65 odsto duga, od toga javnim preduzećima grada niša 39 miliona dinara bez PDV-a. Vršilac dužnosti predsednika Radničkog je naglasio i da je prava podela posla i odgovornosti u klubu dovela do značajnog rezultatskog uspeha u 2018. godini i izlaska na međunarodnu scenu nakon 35 godina.

Plan je da se naredne sezone ponovo izađe u Evropu, što bi umnogome

doprinelo potpunoj finansijskoj stabilizaciji kluba. Predsednik Skupštine Radničkog Radan Ilić istakao je da je sednica protekla u sjajnom tonu i izrazio nadu da će svi zacrtani ciljevi kluba biti uspešno realizovani.

