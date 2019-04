MLADENU KRSTAJIĆU JE ZABRANJENO DA ME ZOVE U REPREZENTACIJU! Golman Partizana KONAČNO progovorio o svim dešavanjima u nacionalnom timu i otkrio šta mu je selektor obećao posle SP!

Od povratka sa Svetskog prvenstva u Rusiji, Vladimir Stojkovićnije bio u planovima selektora ‘orlova’.

Tada je Krstajić saopštio da želi šansu pre svega u Ligi nacija da pruži mlađim igračima, kao i to da niko nije precrtan. Pre utakmice u Volfsburgu i Lisabonu, on je istakao da na Stojkovićai dalje računa kao golmana koji je zadužio reprezentaciju i koji ne zaslužuje da bude na klupi, već na golu.

Tridesetpetogodišnji golman je ipak u izjavi za ‘Stadionsku groznicu‘ istakao da je malo verovatno da će ponovo nositi dres ‘orlova’.

– Što se tiče reprezentacije, mislim da je priča sa mnom završena. I da se razumemeo, to nema veze ni sa selektorom, ni sa predsednikom Fudbalskog saveza Srbije. Znam šta mi je Krstajić rekao u avionu posle utakmice sa Brazilom na Svetskom prvenstvu (’branićeš za Srbiju dokle god budeš mogao da stojiš na nogama’) i znam šta Slaviša Kokeza misli o meni. Uostalom, nije mi slučajno uručio ’Zlatnu loptu’, kao prvom golmanu i prvom igraču iz domaće lige koji je imao čast da ponese to laskavo priznanje. Nemam ništa protiv Krstajića, a Kokezu veoma poštujem. Dakle, daleko od toga da neko od njih dvojice neće Stojkovića u reprezentaciji. Sabrao sam dva i dva i shvatio o čemu se radi, počeo je on

Potom je nastavio o tome ko ‘stopira’ njegov povratak u reprezentaciju.

– Viša sila. Jednostavno, Krstajiću je zabranjeno da me poziva u reprezentaciju. Pomirio sam se sa tom odlukom i ne razmišljam više o svojoj reprezentativnoj karijeri. Hvala Bogu, imamo dva sjajna golmana. Pored Dmitrovića, tu je i mali Rajković. Krenulo nam je odlično u kvalifikacijama i nema razloga da se bavimo pričom ko nije na spisku. Dugo sam u srpskom fudbalu, znam kako vetar duva i ne zanosim se obećanjima da ću jednog dana ponovo biti na golu reprezentacije.

Čuvar mreže kluba iz Humske istakao je da i dalje ne razmišlja o oproštaju.

– Ma kakav oproštaj. Reprezentacija je kao vojska. Kada dođe poziv, dužni ste da se odazovete. I tu ste dok se ne pojavi neko bolji. Na drugima je da odluče kako se rastaje sa nekim ko je branio boje svoje zemlje na tri Svetska prvenstva i golmanom sa najviše nastupa u istoriji jugoslovenskog fudbala.

Lepe reči uputio je za kraj o nasledniku i onome što je prikazao protiv Portugalije.

– Dmitrović je pre svega predivan momak, a o golmanskim kvalitetima suvišno je trošiti reči. Pokazao je protiv Portugala da Srbija ne mora da brine za svoj gol u narednih nekoliko ciklusa. Branio je samouvereno, plenio autoritetom i unosio sigurnost u redove čitavog tima. Imao je sijaset teških situacija, poput onog šuta Ronalda, ali me je oduševio refleksnom reakcijom kojom je zaustavio zicer Karvalja, zaključio je Stojković za ‘Stadionsku groznicu‘.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir