NA KRAJU SE UVEK UMEŠAJU NEKI LJUDI KOJI NEMAJU VEZE SA SPORTOM, A NI MORALOM: Milorad Kosanović GRMEO posle pobedonosnog gola Šćekića! (VIDEO)

"Čestitam Zvezdi na osvojenoj tituli, bila je dominantna u celom prvenstvu i zasluženo je osvojila titulu. Imali smo četiri stopostotne šanse zatvorili sve prilaze golu, tu smo trebali da poentiramo i da pobedimo. Nije mi jasno kod mojih igrača zašto su preskakali igru kada smo imali igrača više... Zvezda je iskoristila tu jednu kontru, našu grešku na sredini terena i bila je bolja za taj gol", naveo je Milovanović i dodao.

- Ono što mi smeta i što mi je žao je način na koji se ova utakmica vodila i privodila kraju, da moraju da se umešaju uvek neki ljudi koji nemaju veze sa sportom, sa moralom još manje. Ne znam, možda neko naređenje dobiju, pa moraju tako, o tome ne bih. Gorak je ukus u ustima, osećam da ni publika to više ne voli, ne može više to da podnese. To je nešto što radi protiv ovog sporta i zbog toga ima 1.200 gledalaca, nema više - ogorčeno je prokomentarisao posle meča Kosanović.

Podsetimo, fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu Napredak iz Kruševca sa 2:1, u utakmici 35. kola Super lige Srbije, u plej-ofu.

Napredak je poveo u 20. minutu golom Andreja Ilića, a Partizan je izjednačio golom Danila Pantića u 63. minutu. Pobedu crno-belima doneo je Aleksandar Šćekić u trećem minutu nadoknade vremena.

