VULETIĆ POBESNEO: Odluka da se Zvezdi prizna titula iz 1946. neće proći! Partizan pokreće sudski postupak (KURIR TV)

Posle ovakve preporuke koju treba da potvrdi Skupština Fudbalskog saveza Srbije, član Komisije i potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić je podneo ostavku i rekao da ona predstavlja poraz prava.

- Mi nećemo dozvoliti da se na ovakav način unižava pravo i mi ćemo nakon odluke Skupštine pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Srbije i tek nakon što najviša instanca donese odluku. Partizan ima iskustvo sa pobedama na sudu, gde odluke nisu unapred skrojene. I dalje govorim "No passaran" ovo neće proći! Dok živim i dok dišem nadam se, Partizan se sa ovim neće složiti, jer jedna sila dignutih ruku ne može da bude jača od sile argumenata koje smo predočili - rekao je Vuletić.

- Ono što je sigurno, FK Partizan i ja kao bivši predsednik Pravne komisije, pošto sam upravo podneo ostavku na ovu funkciju, nećemo dozvoliti da se na ovakav način unižava pravo i mi ćemo nakon odluke Skupštine 15. maja ove godine pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Srbije da najviša instanca donese odluku. Partizan ima iskustvo sa pobedama na sudu, gde odluke nisu unapred skrojene i donete. I dalje govorim "No passaran" ovo neće proći! Dok živim i dok dišem nadam se, Partizan se sa ovim neće složiti, jer jedna sila dignutih ruku ne može da bude jača od sile argumenata koje smo predočili - rekao je Vuletić i otkrio da članovi komisije nisu želeli da otvore sednicu za javnost.

- To je ono što mogu da kažem, a Partizan će organizovati posebnu konferenciju za medije. Predložio sam da mediji budu priznati. Na osnovu odluke koja je već doneta na prošloj sednici. Ova komisija je danas isključila javnost odlukom 4 prema 1. Čega su se plašili, mislim da imaju prava da se plaše.

- Kada kažem da se politička supa ne srče pravničkom viljuškom, to znači da Zvezda u svom dopisu negira državnost Srbije i tvrdi da je Vojvodina 1946. nezavnisna i sportski i politički, gde govori da takvu situaciju imamo i na Kosovu i Metohiji, ja sam postavio pitanje da li to znači da Zvezda negira rezoluciju 1244.Ovo je bila unapred režirana politička supa, i to klasična tajna večera, odnosno tajni ručak.

- Neće se raspravljati o Spartaku koliko vidim. Zvezda insistira na odluci HNS, koji je Hajduku dodelio ovu titulu. Tamo postoji potpuno identična ravan

Kvarnera iz Istre, koji namerava da podnese zahtev. Ali ugledanje na Hrvatski nacionalni savez, na naciju koja slavi Jasenovac je u najblažem obliku degutantno. To je suprotnost u svojoj biti poručio je Vuletić, koji je izlaganje završio istom rečenicom koju je svojevremeno izgovarao Duško Vujošević.

- I ovo će se jednom lane zvati - završio je Vuletić.



Podsetimo, Zvezda je pokrenula ovu incijativu za priznavanje titule iz prvenstva 1946. godine, koje je održano na nivou republike Srbije. Ta titula je u Hrvatskoj priznata Hajduku iz Splita za takmičenje održano u okviru Hrvatske.

Tek naredne godine održano je prvenstvo na saveznom nivou u okviru kojeg su učestvovali predstavnici republika, koji su se kvalifikovali kroz ta prvenstva, pobednik prvenstva Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Partizan kao klub Jugoslovenske narodne armije.

Zvezda je i pre odluke prišila treću zvezdicu na dres za novu sezonu, koja simbolizuje da je klub osvojio 30 titula.

