MANITE ME TIH FUDBALERA KOJI IGRAJU KAO MOJA BABA! NE ZNATE DA LI HOĆE DA BUDU KRIMINALCI IŠARANI SA TETOVAŽAMA ILI MANEKENI: Kolarov izgradio luksuznu zgradu na Vračaru, a komšije nemaju reči hvale za njega: Videli smo ga 2 puta i svaki put je bio BAHAT!

Oni koji prate sport znaju da je Aleksandar Kolarov kapiten fudbalske reprezentacije Srbije koju je 'nasledio' od Branislava Baneta Ivanovića.

Oni koje više interesuje tabloidna strana njegovog života, znaju da uz suprugu i dvoje dece, ima i sina kog je dobio sa bivšom ljubavnicom.

Takođe, pre nekoliko godina Kolarov je u srcu Beograda, na atraktivnoj lokaciji na Vračaru izgradio luksuznu zgradu u kojoj živi sa porodicom.

Srpski reprezentativac živi u potpunoj ilegali i otuđen je od svih komšija. Kada je na fudbalskoj pauzi i dođe iz Italije, Kolarov se gotovo krije od ljudi, pa komšije i ne znaju ko je on.

Fudbalerova prva komšinica otkrila je zbog čega se Kolarov nije sprijateljio ni sa jednim susedom.

- Za tog Aleksandra Kolarova nisam ni znala da je fudbaler jer sport ne pratim. Saznala sam ko je i šta je tek kada sam čula da je napravio zgradu blizu naše. Muž mi je objasnio da je to naš poznati reprezentativac i da ima milione na računu. Otkako se doselio na Vračar, videli smo ga dva-tri puta i svakog puta je bio bahat. Ni dobar dan ne ume da kaže, ali tako to ide s tim modernim bogatašima. On sa svim tim milionima nema potrebu da se šeta ulicama ili ide u prodavnicu. Iz stana u skupa kola, iz kola u stan i tako ukrug - objašnjava komšinica.

Posle prve komšinice i radnik obližnje prodavnice je priznao da ne zna ko je Kolarov.

- Aleksandar Kolarov? Ko je to? Prvi put čujem to ime i prezime. Ako je neki pevač ili glumac, ne pratim javnu scenu i ne znam ništa o njemu - naveo je komšija, a onda je dobio objašnjenje da se radi o sportisti i reprezentativcu. Nije imao reči hvale.

- Ma kakav reprezentativac?! Pa ja fudbal pratim otkako znam za sebe. Manite me tih novih fudbalera koji se samo manekenišu i igraju kao moja baba. Znate li kako su ranije izgledali reprezentativci? Ovi današnji fudbaleri su takvi da ne znate da li hoće da budu kriminalci, pa se celi išaraju tetovažama ili hoće da se manekenišu i pijanče. Ne zaslužuju da im znamo imena - oštar je bio radnik.

Ni Nikola Krstić, vlasnik frizerskog salona udaljenog dvadesetak metara od zgrade reprezentativca, nikada nije video Kolarova u luksuznom beogradskom kraju.

- Ima u blizni njegove zgrade kafić u kojem često viđam mnogo fudbalera, ali Kolarova još nisam sreo. Znam ko je, ali ne znam ništa o njemu niti njegovoj sportskoj karijeri. Jedino da pitate neke mlađe devojke, one sigurno više znaju o tim novim fudbalerima i vole ih - zaključio je Nikola.

