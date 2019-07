LEONARDO ŽELI PONOVO DA IGRA U HUMSKOJ: Vraćam se u Partizan da završim jednu lepu priču! (VIDEO)

A 3 anos atrás eu e meus companheiros fizemos uma história linda vestindo essa camisa!! Sou grato a Deus por ter vivido esse momento com pessoas maravilhosas!! Quero que vocês saibam que eu amo vocês!! E vocês estarão sempre no meu coração ❤️❤️ 3 years ago me and my companions made a beautiful story wearing this shirt !! I am grateful to God for having lived this moment with wonderful people !! I want you to know that I love you !! And you will always be in my heart.❤️⚽️✌️🙏 1 Dupla coroa 👑 👑 forever black and white ⚫️⚪️

A post shared by Leonardo Souza (@leo42) on Jul 6, 2019 at 6:35am PDT