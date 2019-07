ŽELJA MI JE DA PONOVO OSVOJIM TITULU SA PARTIZANOM: Zoran Bambi Tošić emotivno o Parnom valjku, saigračima, povredama, Aleksu Fergusonu...

Od specijalnog izveštača Kurira iz Slovenije – Nemanje Ilića

U razgovoru za Kurir Zoran Tošić uporedio je svoja dva mandata u Partizanu, Fergusona i Savu Miloševića, ali i istakao koja su njegova očekivanja od naredne sezone u Superligi Srbije, kao i od dvomeča sa škotskim Kilmarnokom.

Kako Vam se čini ovaj novi Partizan?

Mogu da kažem da se dobro radi. Imamo veoma dobar stručni štab na čelu sa trenerom koji je jedan od najvećih igrača možda i svih vremena. Mislim da to sve ide u pravom smeru. U narednom periodu očekujemo još nekoliko pojačanja i uz njih mislim da ćemo izgledati veoma dobro.

Na kojim pozicijama mislite da su potreba pojačanje?

Mislim da na nekim ofanzivnim pozicijama treba još par igrača kako bi se pojačala konkurencija i kako bi i mi koji smo tu dali svoj maksimum. U defanzivi smo doveli nekoliko igrača i mislim da je tu sve rešeno.

Koja su Vaša očekivanja od naredne sezone i šta bi Vas konkretno zadovoljilo?

Svaka sezona je dobra kada se završi trofejom. Imali smo sjajne sezone, a onda je usledio period krize u poslednje dve godine u kome smo ipak uspeli da osvojimo dva Kupa, što svakako nije loše. Moja lična želja, a verujem i svih koji smo ovde, jeste da se titula vrati na JNA. Evropa je takođe jako bitna zbog finansijkog stanja i dobrog funkcionisanja tokom cele godine. Ulaskom u Ligu Evrope mislim da bi smo dosta pomogli klubu, ali i sami sebi.

Šta očekujete od kvalifikacija u Ligi Evrope?

Dobro je što smo povlašćeni i što možemo da imamo malo lakše protivnike. Ipak, ovaj klub iz Škotske nije ni malo naivan, ali kao što sam već, rekao mi znamo svoj cilj.

Kako Vam se čine najnovija pojačanja Partizana?

Sadik je tek nekolikko dana tu, ali sam tim što je igrač Rome sigurno da poseduje kvalitet. Vujačić me je prijatno iznenadio, mislim da ima dosta kvalitetea, dok je Pešukić dosta mlad i budućnost je pred njim. Brežančića znam još iz prvog mandata i mnogo će nam doneti na levom beku, dok Dingu znam još iz Urala. Njemu može biti problem što nije igao duže vreme, ali mislim da će se brzo i lako snaći.

Da li vidite neku paralelu izneđu Vaše prve sezone u Partizanu i sada, pre svega misleći na pojačanja?

Mislim da je Partizan osuđen na neka anonimna pojačanja. Tako sam i ja došao u Partizan iz malog kluba, dobio priliku i evo vidite šta sam napravio. Zato mislim da sada možemo da napravimo dosta toga sa ovim igračima koji su stigli, plus još nekoliko pojačanja, iskreno mislim da će to biti veoma dobro. Rikardo je na izlaznim vratima, pa mislim da nam treba neko ko će moći da postigne dvadeset do dvadeset pet golova i na nadoknadi odlazak ’’Rikija.’’ Da li to sada imamo u timu, videćemo kada krene sezone.

Kako novajlije gledaju na Vas, vide li u tebi lidera?

Momci su još novi, ne mogu da kažem ništa. Neke znam od pre, kao što je Dinga još dok je igrao u Uralu i sa njim imam dobar odnos. Crnogorci su veoma vredni i na mestu, za svaku pohvalu. Iskreno ne znam da li u meni vide lidera, ja sam svestan da bih ja to trebao da budem, ali vreme će pokazati sve. Problem je što sam u prošlosti dosta muku mučio sa povredama i nisam imao kontinuitet. Sada sam dosta pričao sa stručnim štabom i sebe doziram kako bih izvukao maksimum iz ovog stanja.

Kako kometarišete te stalne povrede u Partizan?

Do dolaska u Partizan mislim da nisam imao dve povrede i nisam mnogo propuštao, ali sada je drugačije. Isto tako bilo je i kada sam stigao u Partizan, tih prvih šest meseci bilo mi je sjajno, samo manje povrede, ali ništa strašno. Problem sam sam sebi napravio jer sam uvek davao maksimum, a telo nije to moglo da izdrži. Nije isto kada imate 21. i 31. godinu, a ja to nisam gledao. Sada sam konačno upoznao svoje telo i znam da ne mogu kao nekada da igram svaka tri dana, pa se doziram maksimalno i sve je to stvar iskustva. Isto to se dogodilo i prošle sezone kada sam povredio koleno u Surdulici i stručni štab je odlučio da im nisam potreban i da ne mogu da se oslone na mene. Dobijao sam šansu na kašičicu i nisam mogao da pokažem koliko vredim. Dolaskom novog stručnog štaba dosta toga se promenilo, došli su rezultati i sada želim da dam još više.

Jesu te povrede ili umor razlog što ste sada na Pohorju propustili par treninga sa ekipom?

Upravo to je ono što sam sada pričao. Ja bih vole da mogu da radim svaki dan dva treninga, ali moram malo da spustim gas. Imam dobru komunikaciju sa stručnim štabom koji mi dosta pomaže oko toga kako bi iz mene izvukli maksimum. Koliko će to utakmica biti naredne sezone, još ne znamo.

Da li ste zadovoljni svojim učinkom u poslednje dve sezone u crno-belo dresu?

Prvih šest meseci bilo je fenomenalno, igrali Evropu, pun stadion... Onda je došao taj Plzen, ispali smo iz borbe za titulu, pa onda ta povreda koja me je izbacila iz koloseka i sve je krenulo nizbrdo. Do pre nekoliko meseci praktično nisam bio na svom nivou. Ali, moj cilj je da ponovo osvojim titulu sa Partizanom, imam ugovor još godinu dana i da li ću uspeti za taj period, videćemo.

Da li ste imali neke ponude u ovom prelaznom roku, ili Vam je Partizan bio primaran?

Za sada ništa konkretno. Bilo je dosta poziva i razgovora, ali za sada sam tu.

Kakav je Savo Milošević za saradnju?

Ja Savu poznajem još iz reprezentacije, ja sam igrao na njegovom oprištaju. On zna šta može od mene da očekuje jer smo pričali još prvog dana o svemu. Jedan od glavnih kvaliteta trenera je komunikacija sa igračima, a on to ima. Drago mi je što sada sarađujem sa ovim stručnim štabom i gledaću da dam što više od sebe.

Da li mislite da niste imali dovoljno poverenja od prošlog stručnog štaba?

Ja sam svestan da kada je neko povređen i operisan da ne može da se računa maksimalno na njega. Svestan sam isto tako da ja mogu mnogo bolje, ali hajde da sednemo i da razgovaramo o tome kako da budem bolji. Mi u Partizanu nemamo taj luksuz da se olako rešavamo nekih igrača, jer nemamo tu mogućnost da dovodimo puno pojačanja. Zbog svega toga mi nije bilo jasno zašto me nije bilo u planovima. Niko me nije pitao šta je sa tobom, niko nije došao da mi kaže ovo ili ono nije dobro i to popravi. Ja razumem da je neko procenio da je neki igrač u tom trenutku spremniji od mene, ali opet mislim da sam i u tom periodu mogao da doprinesem ekipi. Sada je to prošlo i sada gledam samo napred.

Da li misliš da Partizanu u polju nedostaje jedna takva ličnost kao što je Stojković na golu?

U ekipi imaš lidera na više načina. Mislim da je lidera dosta, ali realno fali jedan majstor kao što su Rikardo ili Leonardo koji mogu da postignu po 25 golova. Karakerno mi imamo dosta lidera na terenu, kao što je na primer Smiljanić koje je dete Partizana i koji zna šta znači igrati ovde.

Vratio ti se cimer Ožegović, možeš li da ga ’’probudiš?

Mislim da je njegova prva sezona u Partizanu bila veoma dobra. Imao je par sitnih povreda koje su ga omele, kao i mene, i koje su ga izbacile iz koloseka. Drago mi je da smo ponovo zajedno, jer smo imali tih sjajnih godinu dana i da ćemo biti dobri kao tada.

Da li Vam nedostaje Saša Ilić?

Iskreno, nedostaje puno. Fali na terenu, ali i van njega. Videćemo, možda u narednom periodu možda dobije neku funckiju i tako nam bude bliži.

Da li ste u kontaktu sa njim?

Jesam, redovno se čujemo. Uvek se raspituje i govori mi da zategnem ekipu i stvarno nam je i sada od pomoći.

Deluje da je ekipa u grču kada igra kući pre svega zbog podele navijača, koliko to zaista utiče na Vas?

Najbolje bi bilo da su svi zajedno i da je pun jug stalno. Nije na meni da odlučujem o tome. Za vreme utakmice mi osećamo podršku sa svih strana, što je meni najbitnije. Nadam se da će sve da bude u redu i da će da se dogovore i da će sve uskoro da se reši.

Ima li sličnosti između Sava Miloševića i Aleksa Fergusona, pošto je šef nekoliko puta rekao kako mu je upravo on rekao da treba da se bavi trenerskim poslom?

Rano je da se oceni Savo pošto je od skoro na trenerskom poslu, a Ferguson je završio posao pre nekoliko godina. Ja sam bio u Mančesteru pre skoro deset godina i fudbal se od tada dosta pormenio, pa je teško da ih poredim. Ipak, naglasio bih samo kolika je veličina bio ’’Fergi’’ govori to što je znao da priđe svakom igraču i da popriča sa njim. Ja, koji sam tada bio negde dvadeset peti igrač u timu, razgovarao sam nekoliko puta sa njim. Zvao me je redovno na razgovore i brzo ti ulije samopouzdanje, pa ti posle jedva čekaš da dobije’ priliku. Savo radi nešto slično i to im je pre svega zajedničko.

Da li ste u konaktu sa nekim od saigrača iz tadašnjeg Junajteda?

Prošlo je mnogo vremena, izgubio sam kontakte sa svima.



