I nas je zanimalo kako će crveno-beli izgledati u budućnosti!😁 Jedno je sigurno - ostaće šampioni!🔴⚪️ A čija promena je vas najviše nasmejala?😁 #crvenazvezdafk #fkcz #zvezda #zvezdaježivot #czv

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Jul 21, 2019 at 3:25am PDT