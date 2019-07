CRNO-BELI KREĆU U NOVU EVROPSKU ODISEJU: Savo ima plan za Velšane, Bambi pamti Ril

"Najbitnije od svega je da su svi spremni posle prve utakmice u ligi. Izašli smo na teren, nismo baš oduševljeni kako izgleda, osim dimenzija koje nama idu na ruku, veliki je teren. Mislim da ćemo imati prostora ukoliko određene stvari uspemo da sprovedemo u delo, to će nam biti plus. Moramo maksimalno ozbiljno da pristupimo utakmici, već je drugo kolo, nema autsajdera, nema loših ekipa, one su već ispale", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Rilu.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 19.30 u Rilu protiv velške ekipe Konahs Ki, prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Konahs Ki je u prvom kolu izbacio škotski Kilmarnok.

"Koliko god bila neatraktivna ova ekipa, ona je izbacila ozbiljnog protivnika u prvom kolu i moramo to tako da shvatimo. Svi igrači su spremni, ova utakmica je praktično završni deo pripremnog perioda u našim planovima. Dobro je što igramo četvrtak-nedelja, jer će ekipa brzo ući u takmičarski ritam, koji je uvek neophodan", naveo je Milošević.

"Iskreno se nadam da ćemo proći u narednu rundu i nastaviti u Evropi, a u Super ligi ne smemo kao prethodnih godina da zaostajemo. Za sad moramo da razmišljamo samo o ovome što nas čeka sada, svi su zdravi, možemo da poželimo da tako ostane ceo ovaj mesec i naravno cele sezone", dodao je trener crno-belih.

Milošević, koji je svojevremeno igrao za Aston Vilu, rekao je da je ostrvski način fudbala i mentalitet potpuno drugačiji od onoga na šta su domaći igrači navikli i da ekipa na to mora da se privikne.

"Nadam se da imamo dovoljno kvaliteta da uspostavimo našu filozofiju igre jer smo ipak bolji tim, ali moramo po svaku cenu da izbegnemo duel igru koliko god je moguće. Ovo su ekipe koje ni u jednom momentu neće odustati, bez obzira na situaciju na terenu i rezultat. To su engleske, doduše ovo je velška ekipa, ali je vrlo sličan mentalitet. Oni će da igraju svih 90 minuta isto i na to moramo da budemo spremni", rekao je Milošević.

Upitan o visokoj temperaturi, pošto se u Rilu očekuje 35 stepeni u četvrtak, Milošević je rekao da u jednom danu na Ostrvu mogu da se promene tri godišnja doba, ali da misli da će visoka temperatura više odgovarati njegovoj ekipi.

Upitan o sastavu, Milošević je ostao dosledan i rekao da ne govori o tome pre utakmice.

Partizan je igrao na stadionu Rila 2009. godine i pobedio sa 4:0, Zoran Tošić je tada igrao za Mančester junajted, ali je došao da poseti bivše saigrače.

"To je bilo davno, mojih prvih šest meseci u Engleskoj, mnogo su mi nedostajali bivši saigrači i imao sam priliku da ih vidim. Partizan je pobedio sa 4:0, dominirao, bio je na svom nivou i možemo samo da očekujemo da u tom smeru razmišljamo sutra i da bude sve dobro za nas", rekao je Tošić.

Poslednjih dana u srpskim medijima pisalo se o sastavu Konahs Kija, zanimanjima fudbalera, a Tošić je rekao da crno-beli neće potceniti rivala.

"Protivnik je ozbiljan, dugo smo čekali da ponovo nastupimo u Evropi. Imamo veliku motivaciju i želju, svi jedva čekamo da počne. Ove utakmice su ono što nas najviše zanima i ono što svi volimo da igramo. One tek treba da dođu, a ovo je jedna od prvih koju moramo da shvatimo maksimalno ozbiljno i da probamo da rešimo u svoju korist. Želimo da počne što pre", naveo je Tošić.

(Beta)

Kurir