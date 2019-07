SAVO MILOŠEVIĆ POSLE KONAHA: Zameram samo Tošiću i Stojkoviću! Brine me realizacija!

ISKREN DO SRŽI!

"Manje-više upravo ono što smo očekivali - da će biti jako teško. To je ekipa koja ne želi da igra, a pri tome je jako čvrsta nazad, uvek je devet-deset igrača iza lopte. Teren je u gorem stanju od većine naših... Prosto nije bilo moguće igrati brže od ovoga, a kad ne možete brzo ovakve ekipe vam uvek naprave problem", rekao je Milošević nakon utakmice.

"I pored toga mislim da smo mogli da damo još neki gol, ali dobro, ja sam zadovoljan. Bitno je da smo dobili utakmicu. Sve rešavamo na našem stadionu gde ćemo verujem moći da igramo brže i bolje", dodao je on.

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Rilu ekipu Konahs Kija sa 1:0, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Milošević je naveo da je očekivao agresivnu ekipu Konahsa, ali je istakao i da mu se neke stvari nisu dopale.

"Ti udarci bez lopti su jako opasni. Oni bili su skloni i takvim stvarima. To im je danas bilo dozvoljeno, ali smo i mi morali da budemo mnogo koncentrisaniji u nekim situacijama i da ne ulazimo u raspravu sa njima i tuču jer to sve ide njima u prilog", rekao je Milošević.

Trener Partizana nije bio zadovoljan time su na na provokacije domaćih igrača regovali najiskusniji, Zoran Tošić i Vladimir Stojković, i zaradili žute kartone.

; "Njih dvojica je trebalo da smire ostale, a ne da reaguju. To je nešto što smo mogli da očekujemo... Kvalitet ove ekipe nije na nekom nivou, ali se zato služe svim drugim sredstvima da osujete svaku nameru koju imate. Golman je ukrao pola utakmice, na svaki aut su krali vreme...", rekao je Milošević.

"Jako je teško ostati pribran u takvim situacijama i koncentrisan, ali smo dobili dva žuta kartona što je jako glupo u ovakvim utakmicama. Ako želimo u Ligu Evrope moramo da se čuvamo, a ne da zbog ovakvih mečeva dodjemo u situaciju ne mogu da igraju u težim mečevima", dodao je trener Partizana.

Milošević je naveo da je zadovoljan što su crno-beli u prva dva meča u novoj sezoni pobedili bez primljenog gola, ali je i naveo da ekipa mora da poboljša realizaciju.

"Ono što nije dobro i već se ponavlja drugu utakmicu da nam treba veliki broj šansi da bismo postigli gol. To je segment koji moramo da popravimo jer nečemo uvek biti u situaciji da ne primimo gol. To je nešto što me brine, sve ovo drugo je za početak sezone zadovoljavajuće", rekao je Milošević.

Upitan šta očekuje u revanšu protiv velške ekipe naredne nedelje, Milošević je kazao: "Očekujem dosta drugačiju utakmicu, najviše zbog terena".

