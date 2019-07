PARTIZAN DOČEKUJE KONAHS Milošević: Bićemo mnogo bolji nego u Velsu

"Posle dve odigrane zvanične utakmice za mene je najbitnija stvar da su svi momci zdravi i spremni. Uvek je ovaj period kritičan na početku sezone kada izadjete iz priprema, odmah krenu takmičarske utakmice i jako je bitno da sačuvamo tim od povreda. Radili smo prethodnih nekoliko dana na otklanjanja nekih problema koje smo imali u Velsu i verujem da ćemo sutra biti dosta bolji", rekao je Milošević.

Fudbaleri Partizana, nakon pobede od 1:0 u prvom meču, u četvrtak dočekuju Konahs Ki u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Novinare je zanimalo kako spremiti utakmicu protiv ekipe koja igra vrlo agresivno.

"Nije lako, naravno. Mi smo napravili 13 faulova u Velsu, naspram njihovih 27. Taj parametar s jedne strane govori da možda nismo imali dovoljno agresije ili da su oni bili preagresivni, ali s druge strane, mi ni ne smemo da pravimo puno faulova jer svaki faul dovodi do prekida igre a to je ono što oni hoće", rekao je Milošević.

Trener crno-belih naveo je da će se ekipa truditi da smanji prekide i da igra ima ritam. Milošević veruje da će ekipa sutra moći da uradi više nego u Velsu, pošto će teren biti mnogo bolji i brži.

Usledilo je pitanje: "Kako do gola?", na šta je prvo Milošević odgovorio pitanjem: "Mislite kako doći do gola ili kako postići gol".

"Mi smo protiv Indjije i u Velsu imali 47 šuteva na gol. Može se reći da smo relativno lako dolazili do gola, ali sama realizacija je stvar rada i samopouzdanja i rutine i niza okolnosti. Meni je bitno da ekipa dolazi u opasne situacije i neće se dešavati uvek da mi šutnemo 20 puta a damo samo jedan gol, davaćemo i više. Bitno je da zadržimo agresivnu igru i da toliko dolazimo u šanse", rekao je on.

On je naveo i podatak da je ukupan broj udaraca koji su imali i Indjija i Vešlani protiv Partizana bio dva i po.

"Znam da ljudima naša igra nije bila spektakularna u obe utakmice, ali mi smo ipak igrali protiv dve profesionalne ekipe, jako nezgodne, koje su nam za 180 puta šutnule dva puta na gol, a mi 47", rekao je trener Partizana.

Novinare je i zanimalo da li je zadovoljan ekipom i koliko je teško raditi i spremati utakmice jer se ne zna koga će imati na raspolaganju pošto prelazni rok još nije završen.

"Sa ovom ekipom je dosta lako raditi. Ne bih puno o tome, to se stvari koje se ponavljaju iz godine u godinu, nije tako samo u Partizanu. Zbog ranog početka kvalifikacija sve se pomeri. Prolazni rok se tek zahuktava, a mi moramo da ga završimo. To jeste otežavajuća okolnost, ali raditi sa ovim momcima je privilegija i čast. To su momci koji su prošli pakao i prošle godine i kraj sezone, sad ove pripreme. Zaista ne mogu da dam zamerku na bilo koga od njih, rade 100 odsto", rekao je Milošević.

On je istakao da je apsolutno zadovoljan kvalitetom ekipe, a onda je usledilo pitanje i o formi crno-belih.

"Formom nisam i ne bi ni valjalo da smo sad u top formi, to bi značilo da se nismo dobro spremili", rekao je Milošević i dodao da nema dilema oko tima za sutrašnji meč.

Partizan i Čukarički su svoje utakmice u Super ligi Srbije odložili zbog evropskih mečeva, a po mišljenju Miloševića, odlaganje je "sasvim logično i normalno za ovaj period".

"Naravno da nisam za to da se odlaže kad god, ali ovo je period koji je jako delikatan po sve naše predstavnike. Počinje se od prvog, drugog kola kvalifikacija, jako je teško uskladiti sve, a da budemo istovremeno uspešni. Mislim da jeste u interesu srpskog fudbala, koeficijenta... Imamo šanse i da napredujemo, ako je to interes da srpski fudbal ima više predstavnika, da izbegnemo prvo, drugo kolo kvalifikacija, mislim da je logična stvar da se ima obzira prema ekipama koje igraju Evropu. I to ne znači da smo mi povlašćeni u odnosu na ostale", rekao je Milošević.

Fudbaler Partizana Saša Zdjelar naveo je da je utakmica u Velsu bila jako teška i dodao da očekuje potpuno drugačiji meč u Beogradu.

"Utakmica u Velsu je bila jako teška, zbog uslova, zbog načina na koji su oni igrali... Ali, očekivanja na našem stadionu su totalno drugačija. Znamo kako moramo da igramo, mi smo Partizan, moramo da igramo ofanzivno, imalo plan za utakmicu, mislim da smo spremni", rekao je Zdjelar.

Utakmica Partizana i Konahs Kija igra se u četvrtak od 21.00 na stadionu u Humskoj.

