POČELA PRODAJA ULAZNICA ZA ZVEZDIN MEČ GODINE: Na Kopenhagen za 800 dinara!

Od podneva su na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u prodaji ulaznice za meč sa danskim Kopenhagenom. Cena karte za severnu tribinu iznosi 800 dinara, za istočnu 1.200, za zapadnu 1.500 i za VIP deo zapada 2.500 dinara.

Blagajne su otvorene danas do 18 sati, a za sve one koji ne stignu da u toku dana kupe karte to će moci da urade i u petak, subotu i ponedeljak od 10 do 18 časova, kao i u utorak na dan utakmice od 10 sati do početka meča.

foto: Starsport©

Takođe, u toku je prodaja sezonskih ulaznica u Servisu za članstvo na zapadnoj tribini stadiona. I za meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona važe sezonske propusnice.

Zbog novog sistema ulaska na istočnu i zapadnu tribinu u vidu "češljeva" kao i velikih gužvi koje se očekuju, svako, pa i deca, moraju da imaju kartu.

Kurir sport

Kurir