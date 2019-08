SUKOB TRENERA UOČI BORBE ZA TROFEJ: Klop opleo po Gvardioli zbog rasipanja para, ovaj mu žestoko uzvratio!

Popularni Komjuniti Šild, za sada, je u senci dvojice trenera, Pepa Gvardiole i Jirgena Klopa.

Nemački stručnjak je opleo po aktuelnom osvajaču duple krune u Engleskoj, uz reči da "Siti u svakom prelaznom roku potroši po 200 miliona evra", i da zato ima prednost u odnosu na konkurente.

Sasvim očekivano, to se nije dopalo Špancu.

"Kao prvo, ne sviđa mi se što je to rekao jer to nije istina. A kao drugo, on trenira "You'll never walk alone" Liverpul. To je Liverpul, nije to mali klub. Prošle sezone smo potrošili samo 17 miliona evra na jednog igrača. Naravno da smo puno trošili kad sam tek došao, imali smo više od 10 igrača starijih od 30 godina, nismo imali puno izbora. Ali ne možemo trošiti po 200 miliona evra svake sezone, baš kao što to ne može ni Liverpul."

Utakmicu za Komjuniti Šild igraju šampion i osvajač FA kupa Engleske. S obzirom da je Mančester siti osvojio oba trofeja u minuloj sezoni, finale će igrati Liverpul koji se do poslednjeg kola borio za titulu u Premijerligi.

