BOAĆI SAMO ZA KURIR! OVO JE MOJA MOLITVA: Gospode, učini da Borjan napravi čudo!

Kad dam gol, ruka ide ka nebesima jer moja snaga dolazi od Gospoda, koji me je i doveo ovoliko daleko

Snaga Držao sam Borjana za ruke zato što znam da je i on veliki vernik. Izgovarao sam molitvu,svodi se na to da je Bog razlog za svu slavu



Jedna špaga i jedna molitva srušili su Kopenhagen i odveli Zvezdu u plej-of Lige šampiona. Akter u oba slučaja - Ričmond Boaći.

Pojavio se kao kec iz rukava trenera Vladana Milojevića, a u intervjuu za Kurir priča o famoznoj pobedi u Danskoj i o tome kako je Borjanu ulio snagu da priredi čudo.



Kako si doživeo i preživeo penale u Kopenhagenu?



- Preživeo sam jer sam imao veru da će uz božju pomoć sve biti urađeno kako treba - kaže Boaći za Kurir.



Šta misliš o asistenciji Marka Marina posle koje si postigao gol?



- Bio je to fantastičan pas! Uvek pričam da je Marko sjajan igrač sa neverovatnim sposobnostima. Kad god on šalje loptu, očekujem nešto maestralno.



Posle svakog gola koji postigneš, ti salutiraš. Ima li to neko posebno značenje i da li je posvećeno nekome?



- Kad dam gol, ruka ide ka nebesima jer moja snaga dolazi od Gospoda, koji me je i doveo ovoliko daleko.



Tvoja molitva pre penala... Možeš li nam reci šta si izgovarao nad Borjanovim rukavicama?



- Držao sam Borjana za ruke zato što znam da je i on veliki vernik. Izgovarao sam molitvu, ne znam mogu li da ponovim od reči do reči, ali svodi se na to da je Gospod razlog za svu slavu. „Nisi nas doveo dovde da bismo izgubili, pa neka nam tvoja milost omogući pobedu i prolaz dalje. Bio si moj Bog i otac od rođenja. Zaštiti ga i učini da napravi čuda. Amen.“



Misliš li da će se Crvena zvezda i ove godine plasirati u Ligu šampiona?



- Već smo se plasirali! Verom. Biblija kaže da iz naših usta izlaze i život i smrt, i ja objavljujem pobedu od prvog dana. Pa neka tako i bude!

Poruka za navijače

LJUDI, HVALA VAM!

Imaš li neku poruku za navijače Crvene zvezde?

- Oni su nam pomogli da stignemo ovde, energijom koju smo iskoristili protiv rivala. Hvala, ljudi! To je podrška puna ljubavi i molim vas da dolazite i dalje i pomažete nam. Jer bez navijača nema ni Crvene zvezde! - zaključio je strelac gola u Danskoj.

Naš novinar u ulozi Borjana

PONOVIO MOLITVU I ZA KURIR foto: Privatna Arhiva

Boaćija smo zamolili da ponovi svoj ritual, ali, umesto Borjana, u ulozi golmana Crvene zvezde našao se novinar Kurira. Ričmond je izgovorio molitvu iz Kopenhagena. Možda i nama donese sreću kao u utorak uveče crveno-belima. Čak smo na rukama imali Borjanove rukavice, tako da verujemo da će Boaći ponovo biti uspešan.



(Ekipa kurir / Gojko Filipović / Foto:FK Crvena Zvezda)

Kurir